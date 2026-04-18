En Madrid
Corina Machado en España: "No hay sociedad tan decidida a avanzar hacia la democracia como la venezolana"
La Premio Nobel de la Paz dijo que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres"
EFE
Madrid
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana".
Al inicio de una rueda de prensa con motivo de su visita a España, la Premio Nobel de la Paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres" que permitan avanzar en la "transición ordenada" hacia la democracia.
Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con varios líderes conservadores, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país.
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El tramo urbano del Rally Sierra Morena obliga a cerrar Vallellano este viernes: horarios y accesos restringidos en Córdoba
- Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
- El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba
- España se la juega en Córdoba: obligadas a ganar en El Arcángel para presionar a Inglaterra