Cumbre en Barcelona
Sánchez y Lula exhiben su alianza anti-Trump con la firma de 15 acuerdos: "Cuando se dan retrocesos en democracia, aparece el fascismo"
El encuentro ha sido calificado de "histórico" por el presidente del Gobierno español por ser el primero de este calibre, además de reivindicarlo como una apuesta por la cooperación entre la Unión Europea y América Latina
Sara González
"La ola reaccionaria ataca a nuestras democracias". Con este 'leitmotiv' compartido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han solemnizado el eje anti-Trump que pretenden encabezar a escala mundial. Lo han hecho desde Catalunya, donde esas palabras contundentes contra "los autoritarismos y la desinformación" se han traducido en 15 acuerdos entre los dos países. El riesgo de no hacerlo, han advertido, es que se abra paso el "fascismo". El encuentro ha sido calificado de "histórico" por Sánchez por ser el primero de este calibre, además de reivindicarlo como una apuesta por la cooperación entre la Unión Europea y América Latina que es antagónica a la de la "confrontación y la guerra".
Además de estrechar lazos transoceánicos entre los dos países, Sánchez y Lula han diseñado al milímetro una fotografía que traslade a escala internacional que existen líderes dispuestos a plantar cara a las políticas capitaneadas por Donald Trump con una agenda compartida basada en la diplomacia, el 'no' a la guerra, la defensa de la democracia y el respeto al derecho internacional. La de hoy es la primera cumbre de este calibre de España con Brasil y, de hecho, con un país latinoamericano.
La cumbre de la dupla progresista celebrada en el Palau de Pedralbes, cuyos jardines han sido engalanados con geranios rojos, es la antesala de la IV Reunión por la Democracia y la Global Progressive Mobilisation. En la que es la segunda sede oficial de la Generalitat de Catalunya, ambos dirigentes han sido recibidos con honores militares por parte del Ejército de Tierra y también por el president Salvador Illa, que ha ejercido de anfitrión y que considera que la triple cita en Barcelona de este fin de semana sitúa la capital catalana como un actor que gana peso en la esfera europea e internacional.
Este mismo viernes el president compartirá con Lula una visita al Supercomputing Center y este mediodía mantiene un encuentro con el president de Colòmbia, Gustavo Petro. Además, en el marco de la Global Progressive Mobilisation, el president tiene agendadas reuniones bilaterales con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; con el presidente de la República de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil; el gobernador de la província de Buenos Aires, Axel Kicillof; y con la expresidenta del Senado de Chile Isabel Allende, entro otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas