Investigación
Armengol tras el último informe de la UCO: asegura que “confirma plenamente” su versión y pide que "no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente"
"Si hubo personas que se enriquecieron ilícitamente durante la pandemia, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos, pero que no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente", asegura la presidenta del Congreso de los Diputados
Ana M. Serrano
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido este viernes la actuación de su Ejecutivo en Baleares durante la pandemia tras la publicación del informe de la UCO, que, según ha afirmado, “confirma plenamente” la versión que ha sostenido en los últimos dos años sobre la contratación de mascarillas.
En declaraciones a los medios, antes de participar en un acto con escolares dentro del Foro Comunicación y Escuela (FCyE) que impulsa el IES Elisa y Luis Villamil de la localidad asturiana de Vegadeo, Armengol ha subrayado que todas las adjudicaciones se realizaron “bajo la legalidad vigente de los contratos de emergencia” y ha negado de forma tajante cualquier injerencia política en los procesos: “Nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra”.
La expresidenta balear ha insistido en que las decisiones respondieron exclusivamente a criterios técnicos del Servicio de Salud, en un contexto de urgencia para “abastecer a la población” en plena crisis sanitaria. En este sentido, ha reivindicado el balance de la comunidad durante la pandemia, recordando que, pese a sufrir una caída del 21% del PIB, Baleares fue “de las que menos mortalidad tuvo de toda Europa”.
Armengol ha denunciado además las “mentiras y tergiversaciones” que, a su juicio, ha tenido que afrontar su Gobierno en relación con este asunto, y ha pedido que no se “mancille” el trabajo de quienes actuaron “honestamente” en una situación “absolutamente compleja”.
No obstante, ha marcado distancia con posibles conductas irregulares individuales, al asegurar que, si alguien se enriqueció de forma ilícita aprovechando la pandemia, “todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
- El Rally Sierra Morena marca la agenda de un fin de semana lleno de contenido teatral y arte en Córdoba
- Dreamworld Star SL renuncia a montar caseta: 'Íbamos a montar 'Brutus' con Cervezas Alhambra, pero no nos gustó el sitio asignado