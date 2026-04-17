Almeida abre las puertas de Madrid a María Corina Machado: "Muy pronto nos veremos en una Venezuela libre y será gracias a ti”

Como primer paso oficial de la visita de María Corina Machado a Madrid este fin de semana, el Ayuntamiento de la capital le ha hecho entrega este viernes de la Llave de Oro de la ciudad en la Casa de la Villa. La opositora venezolana ha llegado al lugar entre banderas, vítores, vivas y gritos de "presidenta, presidenta" y "libertad, libertad" de las varias decenas de compatriotas y admiradores apostados en la plaza de la Villa para recibirla.

La flamante Premio Nobel de la Paz ha retrasado su marcha para pararse a saludar, abrazar y hacerse fotos con los presentes en lo que se ha intuido como un anticipo a pequeña escala del baño de masas que se dará mañana por la tarde en la Puerta del Sol, donde celebrará un acto multitudinario para encontrarse con la diáspora venezolana llegada de todas partes de España. Superado este primer encuentro popular a pie de calle, Corina Machado se ha reunido con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, junto a los cuales ha accedido a la Casa de la Villa para dar comienzo al homenaje.

Antes de la entrega oficial de la medalla, la líder política ha firmado el libro de visitas y ha recibido el saludo de una larga ristra de personalidades invitadas a la recepción, entre las que se cuentan figuras como la expresidenta Esperanza Aguirre, la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo o el economista Daniel Lacalle, entre muchos otros. Tras este extenso preludio y bajo un inmenso retrato del rey Felipe VI, Almeida ha procedido a la lectura de su dicurso, cargado con un tono abiertamente político y simbólico.

Después de arrancar definiendo la jornada como “histórica”, el regidor madrileño ha presentado la distinción como el reconocimiento de Madrid a una dirigente que “durante toda su vida ha luchado por la libertad de su pueblo”. Para el alcalde, la llave no solo honra a Machado, sino que quiere representar también al conjunto de los venezolanos y a “una lucha cuyo final [...] podemos acariciar ya con la punta de los dedos”. Almeida ha apuntado que la Llave de Oro es “el mayor honor que una ciudad puede otorgar a un visitante” y, dirigiéndose a Corina, ha deseado que esa libertad que Madrid le entrega “puedas llevarla cuanto antes a nuestra querida Venezuela”.

Y es que “la libertad es el más precioso don que nos dieron los cielos”, ha afirmado solemnemente un Almeida para quien esta visita representa “un paso decisivo” hacia una Venezuela en la que se pueda votar “en unas urnas limpias”. El tramo final de su intervención ha estado dedicado casi por completo a elogiar la figura de la líder opositora, a la que ha retratado como una figura decisiva para una futura reconciliación nacional en Venezuela. “Nunca doblaste la rodilla”, ha alabado, antes de cerrar lanzando que “muy pronto nos veremos en una Venezuela libre y será gracias a ti”.

Corina Machado ha respondido con unas palabras de tono más personal, aunque igualmente grandilocuente. Tras empezar felicitando a Almeida por su 51 cumpleaños y por la clasificación del Atlético, ha confesado que la jornada le resultaba ya “un día inolvidable” y ha agradecido el recibimiento dispensado en Madrid: “He sentido el profundo afecto de un pueblo hacia el nuestro”. A partir de ahí, la dirigente venezolana ha situado ese afecto en el marco de una historia compartida entre España y Venezuela, unidas, ha dicho, no solo por la cultura y los vínculos históricos, sino también por haber afrontado “tiranías” y por la defensa común de valores como “la vida humana, la libertad y la justicia”.

La premio Nobel ha aprovechado también su intervención para reivindicar la legitimidad de su causa y la resistencia del pueblo venezolano frente al chavismo. En este sentido, ha recordado que en enero de 2023 Venezuela “lucía sin futuro” y que “parecía imposible revertir la consolidación de una tiranía feroz”, pero que, contra todo pronóstico, la oposición logró “unir un país” y demostrar “cuál era la voluntad de un pueblo”.

Asimismo, Machado ha agradecido el apoyo recibido en España y ha pedido el respaldo de “todos los hombres y mujeres que aman la libertad en el mundo entero” para afrontar "una fase decisiva” de la lucha venezolana. Ya con la Llave de Oro en las manos, ha recogido el simbolismo del homenaje al afirmar que “las llaves, como dices, abren puertas” y que representan “ese símbolo de apertura a la libertad a la nación venezolana”. Como cierre ha enlazado con la cita cervantina evocada anteriormente por Almeida, recitando que “por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida”; antes de afirmar que “muy pronto podremos respirar en libertad”.