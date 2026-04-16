Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas de la FeriaFamiliares de TuliaLocalizado Villa del Río8x8 DragónPregón MayoSueldos concejalesCarreterasEl tiempoAgenda del finde
instagramlinkedin

Crisis interna

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. / Europa Press

EP

MADRID

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox solo le quedará explotar la vía judicial.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Noticias relacionadas

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo" y confirmó que había presentado el citado recurso de alzada contra su expulsión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
  2. Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
  3. Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
  4. Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
  5. Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
  6. El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
  7. El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
  8. Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

La Feria del Libro de Almodóvar del Río recordará al autor de 'Pinocho' y a Lorca en su 37 edición, del 20 al 25 de abril

La Feria del Libro de Almodóvar del Río recordará al autor de 'Pinocho' y a Lorca en su 37 edición, del 20 al 25 de abril

El gobierno local se compromete a arreglar la plaza de la Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado

El gobierno local se compromete a arreglar la plaza de la Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado

Colapso del padrón: las solicitudes de empadronamiento en Córdoba superan las 13.200

Colapso del padrón: las solicitudes de empadronamiento en Córdoba superan las 13.200

Más de 750 estudiantes participan en la Yincana Matemática: "Al principio pensé que iba a ser como un examen, pero es más como un juego"

Más de 750 estudiantes participan en la Yincana Matemática: "Al principio pensé que iba a ser como un examen, pero es más como un juego"

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

El espectáculo de instrumentos reciclados 'Kacharristán' llega al Teatro Góngora de la mano de la Orquesta de Córdoba y Vibra-Tó

El espectáculo de instrumentos reciclados 'Kacharristán' llega al Teatro Góngora de la mano de la Orquesta de Córdoba y Vibra-Tó

El presupuesto municipal de Villa del Río para 2026 asciende a 8,4 millones, con un fuerte impulso a la ayuda a domicilio

El presupuesto municipal de Villa del Río para 2026 asciende a 8,4 millones, con un fuerte impulso a la ayuda a domicilio

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales

La Rambla acoge el Botijo Fest: once horas de música ininterrumpida con DJs nacionales e internacionales
Tracking Pixel Contents