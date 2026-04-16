Caso Koldo
Un nuevo informe de la UCO revela mensajes entre Koldo y Armengol para contratar material sanitario: "Necesito hablar con el ministro, ¿Me puedes ayudar?"
La investigación de la Guardia Civil se centra en las contrataciones públicas para compra de mascarillas y también test de detección del Covid
Un nuevo informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye una parte de la trama Koldo, revela la existencia de nuevos mensajes entre la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuando era presidenta de Baleares y el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, en relación con la contratación de material sanitario. Por ejemplo, el 15 de junio de 2020, Armengol le envía un mensaje para pedirle ayuda para contactar con ÁBALOS: "Necesito habla con el Ministro [...] Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contesta pidiéndole que le llame.
A juicio de los investigadores, el hecho de que la responsable del Gobierno balear solicité a Koldo su ayuda parar poder hablar con el Ministro de Fomento, "evidenciaría el dominio que este habría ostentando dentro del citado Ministerio", lo cual "utilizaría en favor de Víctor de Aldama" a cambio de la correspondiente contraprestación económica.
El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se extiende a lo largo de 195 páginas, se centra con las contrataciones públicas para la compra de mascarillas médicas, y material para realizar pruebas de detección del Covid-19, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares con motivo de la pandemia sufrida en España en el año 2020, a las empresas Soluciones de Gestión y Eurofins-Megalab, "bien directamente o bien a través de otras sociedades bajo el control" de los investigados.
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