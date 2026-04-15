Urtasun anticipa un "debate jurídico complejo" si no se convalida el decreto de vivienda tras animar a los inquilinos a pedir la prórroga de alquiler

El ministro de Cultura, Ernest Uratsun, anticipó este miércoles un "debate jurídico complejo" en caso de que el Congreso no convalide el real decreto ley de vivienda, que contempla la prórroga de los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027. Después de semanas en las que Sumar ha animado a los inquilinos a solicitar esta prórroga de los contratos, ahora el socio minoritario del Gobierno admite que la pugna llegará previsiblemente a los tribunales si no se convalida la norma, sin asegurar cuál será el desenlace.

En una entrevista en La Hora de la 1, Urtasun ha advertido de que "no convalidar ese decreto el 28 [de abril] va a significar que le vamos a decir a esa gente que no puede ejercer sus derechos". En este punto, el dirigente señaló que en caso de no aprobarse en el Congreso "vamos a tener un debate jurídico complejo", puesto que "habrá muchos ciudadanos que ya la habran pedido". Así, avanzó su respaldo a los inquilinos en la previsible batalla judicial: "Si la han pedido nosotros evidentemente vamos a defender que la puedan ejercer igual", señaló, sin garantizar que la prórroga vaya a ser efectiva en caso de que la norma caiga.

Urtasun admitía así la falta de garantías de que las solicitudes de prórroga puedan salir adelante, pese a que Sumar lleva tres semanas instando a los inquilinos a solicitar dicha prórroga. El dirigente de Sumar admitía de facto la inseguridad jurídica de la que ya venían alertando algunos sectores como el propio Ministerio de Vivienda, de la socialista Isabel Rodríguez. "Quiero decir que es importante que es importante que ese real decreto se convalide", defendió.

Sumar logró aprobar esta medida en Consejo de Ministros tras un plantón sin precedentes de más de dos horas, en un decreto separado del paquete de medidas del escudo social contra los efectos de la guerra de Irán. La semana pasada, el socio minoritairo de Gobierno anunció una ronda de reuniones con los partidos, que rápidamente quedó desinflada tras el plantón del PP y el rechazo también de Junts a apoyar la norma en el Congreso.

Este martes, Sumar anunció el inicio de esta "ronda de contactos", pero reduciéndolo a simples "conversaciones" y sin aclarar si se habían producido reuniones efectivas con dirigentes políticos. "Las reuniones se están produciendo, algunas presencialmente, otras telefónicamente", resumió Urtasun este miércoles en TVE, donde aseguró que están "encontacto con todos salvo con el PP que no ha querido dialogar con nosotros".

Noticias relacionadas

"Estamos en contacto con todo el mundo y tratando de convencer de de que esa medida es positiva", abundó el ministro. "Yo no quiero ponerme en la situación de que vayamos a perder esta votación. Hay miles y miles de de ciudadanos que están pidiendo esa prórroga", remachó.