Cámara Baja
El ministro España debuta este miércoles en la sesión de control del Congreso y estrenará escaño
Deberá responder a preguntas relativas a la financiación autonómica y la instauración de un impuesto a las energéticas
EP
El nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, debutará este miércoles en la sesión de control del Congreso y estrenará su nuevo escaño en el banco azul reservado al Gobierno en el hemiciclo.
Arcadi España asumió su cargo el pasado 27 de marzo, cuando la ya exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó el puesto para ser la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.
Y este miércoles se someterá a la primera sesión de control, aunque no se enfrentará a la oposición, sino a Sumar, socio minoritario en el Gobierno, y a Bildu, uno de los habituales socios parlamentarios.
Impuesto a las eléctricas
En concreto, el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, preguntará al ministro y exconsejero de la Generalitat Valenciana en la etapa de gobierno del socialista Ximo Puig cómo y cuándo piensa resolver "la infrafinanciación histórica del País Valencià".
Y, por su parte, EH Bildu instará a España a pronunciarse sobre si está dispuesto a recuperar el impuesto a las energéticas "aunque Europa no actúe".
Esta pregunta se enmarca en la reciente petición a la Comisión Europea de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal para impulsar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas derivados de la crisis en Oriente Próximo.
España atenderá estos interrogantes desde el que será su nuevo escaño en el hemiciclo. Y es que, tras la salida de Montero del Gobierno, el PSOE se ha visto obligado a reorganizar los escaños del Grupo Socialista y de la zona azul que ocupan los miembros del Ejecutivo.
Entre Robles y Marlaska
Así, al nuevo ministro de Hacienda se le ha hecho hueco en el banco azul entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska. Con excepción de quienes ocupan vicepresidencias, que se colocan, por orden, a la izquierda del jefe del Ejecutivo, el resto de ministros se ordenan en función de la antigüedad de su departamento.
Por eso, los titulares de Ministerios más nuevos se sientan en la parte del banco azul que está debajo de los escaños del PP y Vox, donde antes estaba Cuerpo y donde ahora, tras la incorporación de España, ha recalado la titular de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez.
Rodríguez, que antes ocupaba el último escaño azul del 'quesito' central, junto al pasillo de la derecha, salta ahora justo debajo del escaño que ocupa el líder de Vox, Santiago Abascal. La ministra de Vivienda ha sido desplazada a ese espacio porque los responsables de lo ministerios de Transporte (Óscar Puente), Educación (Milagros Tolón), Industria (Jordi Hereu) y Política Territorial (Ángel Víctor Torres) han tenido que desplazarse un sitio a su derecha tras el encaje de España.
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