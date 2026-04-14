Una nueva deserción en Vox abre el camino a López Miras en Murcia para no depender de los de Abascal.

La implosión de Vox continúa y el partido sigue rompiéndose poco a poco hacia dentro en la Región de Murcia. La última deserción salpica de lleno a la Asamblea Regional hasta el punto de que, ahora sí, cambia la aritmética parlamentaria y, quién sabe, también puede hacerlo el devenir de la presente legislatura: Virginia Martínez, hasta ahora diputada del Grupo Parlamentario Vox, abandona el partido y se pasa al Grupo Mixto junto a José Ángel Antelo como consecuencia de su "profunda decepción con el rumbo que ha tomado Vox bajo la actual dirección del partido".

Así lo comunicó a la Mesa de la Cámara poco después de esta pasada medianoche: abandona el grupo en el Parlamento autonómico y se va al lado de su exlíder provincial hasta el final de la legislatura, tal y como explica en su amplio escrito al que ha tenido acceso en exclusiva La Opinión de Murcia.

Más allá de que los de Abascal sigan así perdiendo representantes en las instituciones murcianas, lo cierto es que el PP de López Miras puede ser el gran beneficiado de esta crisis interna: con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta (23), ya no necesitaría llegar a acuerdos con Vox: solo le bastaría 'convencer' a Antelo y Martínez para sacar adelante el resto de acuerdos y proyectos que quedan pendientes para lo que resta de mandato.

A nadie se le escapa que las negociaciones de los populares con Vox a lo largo de esta legislatura han sido en más de una ocasión un verdadero quebradero de cabeza para sus aspiraciones, ya que la última decisión siempre estaba en manos del aparato en Madrid con la dirección nacional y Abascal al frente, por lo que, casi siempre, los de Miras se veían obligados a ceder a sus pretensiones para sacar adelante sus proyectos.

Fue la única que no votó a favor para quitarle la portavocía en el Parlamento al exlíder provincial

Con este nuevo escenario, hay más posibilidades de que el Grupo Parlamentario Popular -al igual que hizo la pasada legislatura con los díscolos de Ciudadanos- intente acercarse más hacia los dos exdiputados de Vox para tratar de salir airoso en el año que queda antes de las elecciones autonómicas de 2027.

Se abstuvo en la votación contra Antelo

Lo cierto es que Virginia Martínez ya dejó entrever que no estaría del todo de acuerdo con las últimas decisiones que tomó Vox en la Región cuando decidieron apartar progresivamente hasta defenestrar a José Ángel Antelo del partido.

En la reunión interna a la que acudieron los diputados regionales junto a la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, para quitarle la portavocía en la Asamblea, la diputada que ahora renuncia fue la única que no apoyó explícitamente esta decisión y se abstuvo, rompiendo la unanimidad en dicho cónclave en la sede regional frente a la Plaza Circular. Una decisión que, según señalaron entonces fuentes de Vox, podía entrar dentro de la "normalidad" y que era igual de "respetable" que el resto de votos.

Virginia Martínez, abandonando junto a Antonio Martínez Nieto la sede regional de Vox tras la reunión interna en la que se aprobó quitarle la portavocía en la Asamblea a Antelo. / Israel Sánchez

Ahora, el comunicado oficial lanzado no deja lugar a dudas: Martínez se ha cansado de la deriva que ha tomado el partido en las últimas semanas. "Lo que nos encontramos actualmente es con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar referentes de talento que brillan con luz propia para que no hagan sombra a quienes no la aportan", señala en el texto.

Martínez también habla de "desorganización", "falta de criterio" e incluso de "conflictos internos absolutamente innecesarios" en el escrito. En este punto, sostiene que "los constantes y desafortunados ceses y expulsiones de referentes dentro del partido, la pérdida de talento y de perfiles variados y los insultos cruzados en periodo electoral han creado una imagen terrible del proyecto de la que será imposible recuperarse sin realizar profundos cambios".

La 'sangría' de bajas en Vox en la Región José Ángel Antelo El hasta entonces líder regional de Vox fue suspendido por el partido el 6 de marzo tras ser los días anteriores apartado de la presidencia provincial y expulsado del Grupo Parlamentario. Diego Salinas El primer teniente de alcalde en Cartagena decidió dejar Vox el 4 de marzo, precisamente con el inicio de los ataques del partido contra Antelo. Beatriz Sánchez del Amo La concejala cartagenera anunciaba que dejaba de ser afiliada al partido el pasado 1 de abril. José Francisco Garre El hasta entonces portavoz de Vox en Torre Pacheco y vicepresidente del Comité de Garantías a nivel nacional rompía con la formación el 27 de marzo, horas después de que firmase un nuevo acuerdo de Gobierno con el PP sin el beneplácito de la dirección nacional. Ana Belén Martínez y Josefa Guillén Ediles en Torre Pacheco, se unieron a Garre dándose de baja también del partido. Marcos Cano Dimitió como concejal y portavoz municipal de Vox en Totana el 9 de marzo tras la polémica iniciada con Antelo.

Lamenta una "absoluta falta de autocrítica"

La diputada regional carga, sobre todo, contra las últimas maniobras de la dirección nacional, aludiendo, entre otros frentes, a una carta que envió hace unos días el secretario general del partido, Ignacio Garriga, a los afiliados y simpatizantes.

En ella acusaba al PP de Núñez Feijóo, su asesora, Mar Sánchez, y Miguel Tellado, de ser el "origen" del "ataque brutal y sin precedentes en la democracia" que estaba sufriendo el partido. "Es un cúmulo de despropósitos que solo demuestran una absoluta falta de autocrítica", señala Martínez.

Asimismo reflexiona que "Vox no vino a la política para ser un partido más y hacer lo mismo que los demás", denunciando que "los sobresueldos, la falta real de transparencia, la mala gestión, la deriva ideológica, la atracción de la mediocridad, la expulsión del talento, el enchufismo y el maltrato a los compañeros no tienen cabida en este proyecto".

Señala que la cúpula "se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia"

Asimismo señala que todo esto lo comunicó "internamente a todos los niveles, incluso pidiendo dimisiones y ceses" en sendas cartas enviadas a Garriga y Abascal, "sin obtener respuesta, por lo que nada puedo esperar de quienes ni se atreven a contestarme".

Virginia Martínez concluye la carta asegurando que solo le quedar "dar un paso a un lado y esperar a que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio".

El exlíder de Vox, José Ángel Antelo, saluda al presidente Fernando López Miras en la Asamblea. / Loyola Pérez de Villegas

Una nueva baza para los Presupuestos y la Ley del Mar Menor

Darle luz verde de forma definitiva a los Presupuestos de la Región de Murcia para este año y reformar la Ley del Mar Menor. Son las dos principales ‘asignaturas pendientes’ que tiene por delante el Gobierno regional en la Asamblea y que, por ahora, con Vox no ha podido sacar adelante ante las ‘líneas rojas’ marcadas.

Ahora, el PP de López Miras tiene otra carta con la que poder jugar: convencer a Antelo y Martínez para que les terminen apoyando. Antes de la crisis interna desatada en Vox, el PP trataba de lograr un acuerdo para desatascar las cuentas de 2026, pero desde el partido de Abascal dejaban bien claro entonces que no se moverían si antes el PP no cumplía los compromisos pactados el pasado año.

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Entre esos compromisos figuraba precisamente la reforma de la Ley del Mar Menor: el PP planteaba una modificación limitada de la norma, centrada sobre todo en el régimen sancionador, mientras que Vox exigía una revisión mucho más profunda al considerar que la ley actual castigaba al sector agrario. Los populares venían sosteniendo que no aceptarían cambios que supongan un retroceso en la protección de la laguna.