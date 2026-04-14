Sara Fernández

Anticorrupción investiga a Catalá por presunta prevaricación y tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la recolocación de trabajadores del liquidado Consorcio Valencia 2007 en fundaciones municipales y el Puerto de València. El organismo público también investiga a las concejalas de Deportes y Turismo, Rocío Gil y Paula Llobet, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos –Manuela Gras, Alicia Gimeno, Enrique Móner y Esther Pérez– por los mismos hechos. Más información