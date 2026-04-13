El inspector que investigó la Kitchen concluye que la trama pretendía quitarle a Bárcenas pruebas "que comprometían a Rajoy"

El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), responsable de la investigación del caso Kitchen, ha asegurado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que los responsables de la actuación parapolicial reconocieron en una grabación que se había "usado a la Policía para quitarle" al extesorero del PP Luis "Bárcenas los papeles que comprometían al presidente" Mariano Rajoy: "No lo digo yo, lo dicen ellos", ha relatado, en alusión a las grabaciones interceptadas a José Manuel Villarejo.

Este mando policial también ha explicado durante su declaración, que se ha extendido durante más de tres horas, que el comisario jubilado informaba de sus actividades a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a la que era su pareja, Ignacio López del Hierro: "Hay una dación de cuentas. [...] Es una dinámica constante".

Además, a preguntas de la Fiscalía, el inspector ha relatado que la investigación policial certificó que Villarejo reportaba los avances sobre Kitchen principalmente a dos personas: al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y, "fundamentalmente", al ex secretario de Estado Francisco Martínez, a quien el comisario Villarejo se refería como "Chisco" o "Número dos".

Olivera daba información a Villarejo

El comisario jubilado obtenía "mucha información de Gürtel", ha continuado el inspector en su testimonio, del comisario José Luis Olivera, que entonces era el jefe de la UDEF. Y después Villarejo la transmitía "fuera del ámbito policial" y "de la justicia".

Eugenio Pino (I) y el comisario José Luis Olivera (d) / Javier Lizon / EFE

Y como ejemplo de esta actuación el inspector de Asuntos Internos ha señalado que el 6 de febrero de 2009 Olivera avisa a Villarejo de la detención de Francisco Correa. Y Villarejo se lo comunica "un día antes de la detención" al excalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, a quien le escribe: "Aviso de tormenta". También habría informado a López del Hierro: "Le pongo en situación de lo que viene", escribió.

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Otro de los supuestos chivatazos se habría producido, ha completado el inspector, en relación a la imputación de la exministra del PP Ana Mato y de su exmarido Jesús Sepúlveda. Así dio cuenta a una persona cercana a Cospedal de este hecho; "es una dinámica constante", ha afirmado el agente, quien ha explicado que con anterioridad, en 2012, "le piden a Olivera ayuda para salvar al tesorero". Este recibe instrucciones del DAO Eugenio Pino "y se advierte un cambio de conducta", ha concluido.