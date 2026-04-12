ELECCIONES
Feijóo felicita la victoria a Magyar y celebra que Hungría vote por un partido europeísta
Santiago Abascal señala que la derrota de Orbán pone a Hungría "en peligro"
Agencias
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo al líder del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad, Péter Magyar, por su "gran victoria" electoral, al tiempo que ha celebrado que Hungría haya apostado por una candidatura "europeísta" que refuerce "la estabilidad en el continente".
En un mensaje en 'X', Feijóo ha señalado que es "una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular" y que, "en tiempos de incertidumbre", Hungría haya "votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente".
"Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo", ha asegurado.
Por último, ha felicitado el "gran día" a los húngaros y a Magyar por su "gran victoria". "El próximo gran éxito del Partido Popular Europeo será en España", ha añadido.
Abascal: "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este domingo la derrota del hasta ahora primer ministro húngaro Viktor Orbán y ha advertido de que su marcha "pone en peligro" a Hungría.
"Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista", ha escrito Abascal en su cuenta de la red social 'X', donde ha instado a "seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".
En su mensaje, el líder de Vox ha afirmado que Orbán --del partido Fidesz-Unión Cívica Húngara-- "deja una Hungría mucho mejor de la que recibió", así como "una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa".
- Aviso amarillo de la Aemet en toda la provincia de Córdoba por tormentas y fuertes lluvias: estas son las horas 'críticas'
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
- Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
- Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
- La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra