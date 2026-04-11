Juan Carlos I, ante la Asamblea de Francia: "Solo yo mismo podía escribir mi historia"

Visiblemente emocionado, con dificultad para caminar, pero arropado por sus hijas, Elena y Cristina, y su nieto Froilán, este sábado el rey emérito Juan Carlos I recogió en la Asamblea Nacional francesa Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación', que ha escrito junto a la autora francesa, Laurence Debray.

“Sé que no es habitual que un rey escriba sus memorias. Mi padre me aconsejó que no lo hiciera, y probablemente tenía razón. Pero nuestra vida no solo se limita a momentos abstractos, sino que también recoge nuestra actitudes, comportamientos y decisiones”, empezó diciendo el emérito ante una Sala de Fiestas del parlamento francés abarrotada de personalidades, entre ellas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, o la ex primera ministra, Elisabeth Borne.

El galardón, que cumple su 35 edición, lo entrega la asociación Lire la Société, que desde hace años celebra esta jornada literaria y premia distintas categorías en colaboración con la Cámara de Diputados. En este caso, el libro de Juan Carlos I ha sido elegido por unanimidad por el jurado por ser un “testimonio único e histórico”; “Es un premio que el jurado, plural e independiente, votó por unanimidad, porque se trata de un testimonio histórico y único que no solo habla de España, sino también de Francia y Europa”, reconoció para El Periódico, la presidenta de estos premios, Luce Perrot.

Durante su intervención, el rey Juan Carlos insistió en la importancia de escribir sus memorias en primera persona de manera “crítica” y para aportar “conocimiento sobre sus 40 años de reinado”; “Un rey debe ejercer su mandato en la dimensión pública. Una dimensión que está marcada por los aspectos políticos, y por el hecho de ser rey. Pensé que tenía que escribir estas páginas en primera persona, por el propio protagonista. Para poder aportar más conocimiento sobre su persona, lo que ha hecho y por qué lo ha hecho”.

Un libro que además, según el emérito, le ha dado distintas oportunidades de poner en valor sus logros. “No elegí al azar el título de mis memorias: Reconciliación. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, conduciéndola a pasar de la forma más pacífica posible, y en muy poco tiempo, a una democracia plena”, insistió.

"Nadie es profeta en su tierra"

El libro ha sido un éxito en ventas, tanto en Francia, donde salió primero a la venta, como en España. “Me siento particularmente honrado de que, aunque no sea francés, un país que me es tan querido como Francia, donde mi familia hunde sus raíces en el tiempo, haya acogido este libro con tanto interés y generosidad. Sé además que su versión española ha sido un verdadero éxito editorial, lo que confirma que muchos españoles también desean descubrir cómo su rey percibe su vida y su reinado”, afirmó emocionado.

Sin embargo, sus memorias también han suscitado críticas por la manera en la que aborda ciertos acontecimientos históricos, con reproches sobre falta de transparencia en su relato. A estas voces, Juan Carlos, ha querido dedicarle unas sutiles palabras durante su discurso de este sábado: “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que siempre habrá juicios divergentes sobre casi todo. (...) Siempre supe, desde mi infancia, que mi destino coincidía con mi vocación: el servicio a mi país. Hoy, al mirar atrás, el presente no me abruma, aunque a veces, lo confieso, puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que siempre habrá juicios divergentes sobre casi todo. Pero yo, que siempre tuve claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que debía trabajar”.

No es la primera vez que el rey emérito interviene en la Asamblea Nacional francesa. En 1993 pronunció un discurso excepcional e histórico, puesto que desde 1919 la cámara baja francesa no había acogido la intervención de ningún jefe de Estado extranjero en una sesión oficial. Juan Carlos I lo hizo en un momento clave con el objetivo de consolidar la relación franco-española, y para reforzar la imagen internacional de nuestro país.