Defensa
El primer blindado 'Hunter' para Letonia sale de la fábrica de Santa Bárbara en Asturias
La unidad, que ahora debe probarse en Sevilla, forma parte de un lote de 84 vehículos
Yago González
Un gran camión tipo góndola ha sacado este viernes del recinto fabril de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo) el primer vehículo blindado 'Hunter' destinado al Ejército de Letonia. Antes de enviarse al país báltico, la siguiente parada de la unidad será la planta que tiene la compañía en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde el vehículo se probará en pista y se testará si está listo para su uso.
El blindado, que acaba de ser fabricado en la factoría ovetense, es el primero del lote de 84 que el Gobierno letón encargó hace un año a Santa Bárbara, un contrato valorado en 387 millones de euros que prevé extenderse hasta 2037. La salida se ha producido semanas antes de lo previsto en el calendario original, que fijaba la primera entrega para el mes de mayo.
El programa 'Hunter' está basado en la plataforma 'Ascod' (adaptada para los blindados españoles como 'Pizarro'). Es un modelo desarrollado por Santa Bárbara (filial de la estadounidense General Dynamics) y adoptado por Letonia como parte de su estrategia de modernización militar.
La empresa asturiana CEIT Logística, afincada en Gijón, se encarga de la organización del transporte de las unidades desde Trubia hasta Sevilla. Asimismo, en la fabricación de los blindados también ha participado la compañía Asturfeito, que se encarga del diseño, fabricación y suministro de los depósitos de combustible.
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