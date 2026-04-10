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JUICIO KITCHEN

El tribunal de Kitchen rechaza la petición del PSOE de decretar prisión preventiva para el 'ex número dos' de Interior

Los socialistas habían reclamado a los magistrados que decretaran prisión provisional para Francisco Martínez y para el comisario Andrés Gómez Gordo al ver riesgo de fuga

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i), Andrés Gómez Gordo (2i) y el 'número dos' de Interior Francisco Martínez (3i)

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i), Andrés Gómez Gordo (2i) y el 'número dos' de Interior Francisco Martínez (3i) / Pool

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El tribunal de Kitchen que componen los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló ha rechazado decretar el ingreso en prisión de forma preventiva para el secretario Estado de Seguridad bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y para el comisario Andrés Gómez Gordo, según especifica un auto de 9 de abril, al que ha tenido acceso esta redacción.

Para los jueces no procede decretar esta medida que limita los derechos de los dos acusados "dado que han venido compareciendo desde el inicio del juicio oral y han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial que se les haya efectuado", dice la resolución judicial.

Petición socialista

Tampoco consta, prosigue el tribunal en su auto, que Martínez y Gómez Gordo hayan efectuado movimiento alguno "dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento". La acusación popular que ejerce el PSOE en el caso Kitchen pidió al tribunal que decretara prisión provisional para estos dos acusados al ver riesgo de fuga antes de que comenzaran las sesiones del juicio oral.

De esta forma, los magistrados siguen el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 1 de abril rechazó reclamar nuevas "medidas cautelares personales respecto a los dos encausados, debiendo tenerse en cuenta el estado procesal en que se encuentra la presente causa".

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El próximo lunes se retomarán las sesiones de la vista oral en la que se juzga al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su entonces número dos Francisco Martínez por la presunta intimidación a Luis Bárcenas. Pretendían, según las acusaciones, que el extesorero del PP no reconociera la existencia de una caja 'b' en la formación política entonces encabezada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En concreto, está prevista la declaración de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que investigaron el caso Kitchen.

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