La Fiscalía detecta que el Supremo vulneró cinco derechos fundamentales del fiscal general y pide al TC que anule su condena

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ya lo anunció hoy hace justo un mes, pero es ahora cuando la Fiscalía ha formalizado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la histórica condena al que fue su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz. Según confirman fuentes de esta institución, se argumenta la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales durante el proceso en el Tribunal Supremo y por ello reclama que se anule la inhabilitación a la que fue condenado.

Con ello la fiscalía se une a la iniciativa del propio García Ortiz, que recurre ante el órgano de garantías defendido por la Abogacía del Estado, contra su condena a una inhabilitación por dos años para ejercer como jefe de los fiscales españoles por filtrar datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de un procedimiento por fraude fiscal por el que el empresario aún debe ser juzgado.

En concreto, dos vulneraciones a la presunción de inocencia, una al derecho a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y a la legalidad penal. La Fiscalía ha anunciado la presentación de este recurso breve nota que se limita a señalar los derechos presuntamente vulnerados, y a afirmar que se recurre también el auto del pasado 26 de febrero en el que el alto tribunal rechaza el incidente de nulidad presentado contra la condena instado tanto por el Ministerio Público como por la Abogacía del Estado.

Noticias relacionadas

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato / Gabriel Luengas - Europa Press

En esta resolución, los cinco de los siete magistrados que condenaron a García Ortiz insistían en que la libertad de expresión no ampara la divulgación de la nota informativa que contenía datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, y que la intención de defender a la Fiscalía como institución frente a lo que ésta consideraba un bulo --en relación con el acuerdo de conformidad que buscaba el empresario en un juicio por fraude a Hacienda-- "no anula la antijuridicidad de la conducta" atribuida a su principal responsable.