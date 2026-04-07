Tribunales
En directo | Segunda jornada del juicio de la trama Kitchen
Trece años después, son juzgados otros nueve acusados, entre ellos el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el ex director adjunto (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo
EFE
Este martes se retoma, de nuevo con cuestiones previas, el juicio del caso Kitchen que analiza una presunta operación parapolicial ordenada supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos comprometedores en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.
Al tiempo que en el Tribunal Supremo empezará el juicio de las mascarillas contra un exministro del PSOE, José Luis Ábalos, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) volverá a sentarse por segundo día consecutivo en el banquillo Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en el gabinete de Mariano Rajoy que enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía.
Trece años después de que presuntamente se orquestara la operación y ocho años después de que saliese a la luz, son juzgados otros nueve acusados, entre ellos el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el ex director adjunto (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo, pues esta es una de las piezas del llamado caso Tándem en el que se investiga a este policía ya jubilado.
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