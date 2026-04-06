JUICIO KITCHEN
Villarejo, a la entrada del juicio de la Kitchen: "El tribunal se está dando cuenta de que casi todo era humo"
El comisario jubilado ha aludido a las consecuencias que tendría si es condenado a 19 años de cárcel: "Si me meten de nuevo en prisión, esta vez será para no salir"
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los presuntos cabecillas de la conocida como Operación Kitchen desarrollada presuntamente desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para evitar que el extesorero del PP Luis Bárcenas aportara pruebas de la financiación ilegal del PP ha aludido a su entrada del juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional del municipio madrileño de San Fernando de Henares a las últimas sentencias en las que ha sido exonerado por la justicia: "Confío en que la verdad sea la que prevalezca y, hasta ahora, afortunadamente, salvo algunas excepciones, el tribunal se está dando cuenta que casi todo era humo", ha explicado.
Sin embargo, el exmando policial, que afronta una petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 19 años de cárcel, ha dejado la puerta abierta a una posible condena, y las consecuencias que tendría: "Lo que tengo claro es que si me meten de nuevo en prisión, esta vez será para no salir".
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