Los jueces procesaron por corrupción a 114 funcionarios y políticos en todo 2025

Coincidiendo con el arranque esta semana de lo juicios por los casos Kitchen y Koldo (mascarillas), que juzgan conductas presuntamente corruptas por parte de quienes fueron altos responsables de los dos principales partidos, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos totales sobre procedimientos celebrados a lo largo del pasado año contra funcionarios o responsables políticos por conductas que supusieron un menoscabo al dinero o los bienes públicos: se procesó a 127 personas físicas (14) y jurídicas en 2025 y se dictaron 71 sentencias, de las que la mayor parte, un total de 52, fueron total o parcialmente condenatorias

Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al año 2025 y a su último trimestre. Este archivo, que comenzó a hacerse público en enero de 2107, es accesible a todos los ciudadanos a través de la web www.poderjudicial. Sin atribuirlos a ningún caso en concreto, se ofrecen datos sobre acusados, número de procedimientos, sentencias dictadas, sentido del fallo etc. que se actualizan cada tres meses.

Se trata de lo que se conoce como corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad, según los responsables del órgano de gobierno de los jueces. Así, la lupa se pone sobre funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos por conductas que han podido tener afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Delitos analizados.

Así, se trata de delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico ,prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación ,fraudes y exacciones ilegales,negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. También entran en este estudio las causas por delito contra la propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (corrupción en los negocios)

114 procesados por delitos de corrupción en 2025 en España, seis más que en 2024 / EP

En cuanto a las personas acusadas en este tipo de procedimientos, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 21 (17 físicas y 4 jurídicas) de ellas en el último trimestre del año pasado.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 71 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 52 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,23 % de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 19 sentencias restantes, el 26,76 % del total, fueron absolutorias.