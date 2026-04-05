Pablo Iglesias: “Dejé la política porque estaba muy quemado y ya no metía tantos triples como antes”

Pablo Iglesias se sorprende de ser invitado a participar en esta serie “De la política, ¿se sale?”. “Estoy más dentro que nunca, lo que pasa es que en otro ámbito. Los periodistas no se consideran a sí mismos actores políticos, porque dicen que solo lo son los miembros de los partidos y las instituciones, pero el periodismo es el ámbito político más importante de nuestras épocas”, afirma nada más empezar la entrevista.

Fue como salir de la cárcel. No me gustaba por la enorme violencia que recibía

La conversación discurre en una sala del edificio donde está Canal Red,un medio de comunicación fundado en 2022 por el exlíder de Podemos. Iglesias (47 años) se despidió de todos sus cargos políticos e institucionales después de presentarse a las autonómicas en Madrid en 2021. Lo hizo la misma noche de las elecciones que ganó de manera incontestable la derecha con Isabel Díaz Ayuso (PP) a la cabeza y respaldada por Vox. Como candidato de Unidas Podemos mejoró el resultado, de siete a 10 diputados, pero la lectura que todo el mundo hizo, él el primero, es que todo un exvicepresidente de Gobierno (con Pedro Sánchez) y dirigente nacional no había conseguido erosionar a Ayuso, que saltó de 30 a 65 escaños.

Pablo Iglesias, el 17 de marzo, posa en una de las salas de la redacción de Canal Red. / José Luis Roca / EPC

“Yo entendía que políticamente había jugado un papel histórico en una serie de momentos determinados, pero que estaba muy quemado para muchas cosas. Ya no metía tantos triples como antes y tenía que pensar en la retirada y hacer otro tipo de cosas”, asegura. Aficionado a jugar y ver baloncesto, la metáfora no es casual. Aquel 4 de mayo de 2021 no apareció su viejo “minuto yugoslavo”, esa remontada milagrosa de la selección en el último suspiro con la que solía bromear.

El relevo en el partido

Cuando abandonó el liderazgo del partido lo hizo a través de un ‘dedazo’. La elegida fue Yolanda Díaz, entonces ya ministra de Trabajo en el Ejecutivo de coalición. Afirma que era una “apuesta que parecía funcionar” e “ilusionar” para que “el espacio” de Unidas Podemos “creciera”. Sin embargo, no fue así. “Es obvio que me equivoqué con Díaz. Ella pensó que su proyecto pasaba por destruir a Podemos y ahí Sumar ya nació muerto”, señala.

Iglesias, el 25 de junio de 2016, en la jornada de reflexión de las generales, juega un partido de baloncesto en la Ciudad Universitaria con parte de su equipo. / DAVID CASTRO / EPC

Cuando volvió a casa, ya sin cargos institucionales ni políticos, dedicó tiempo a sus tres hijos y a la lectura. Había pasado siete años muy intensos en política: desde las elecciones al Parlamento de Estrasburgo de mayo de 2014, cuando fue elegido eurodiputado por Podemos, a mayo de 2021, tras ser vicepresidente del Gobierno central y efímero representante de los morados en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo fue esa desconexión? “Fue como salir de la cárcel. Es una cosa que la gente no se cree. A mí no me gustaba humanamente. No me gustaba ser secretario general de Podemos. No me gustaba ser vicepresidente del Gobierno. Lo hacía lo mejor posible, aprendí mucho, pero para mí era una situación vital en la que no era feliz”, relata. Y el principal motivo lo tiene claro: “No era feliz por la enorme violencia que recibía”. Recibió escraches en su casa con tres niños pequeños y se publicaron muchas noticias falsas para dañarles como partido, montajes en los que participó el Ministerio del Interior de entonces (bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, PP) con el objetivo de desprestigiar a Podemos y también a los independentistas catalanes.

Hay mucha corrupción en la política, pero en el periodismo más todavía

El pasado mes de diciembre, casi 10 años después, el Tribunal Supremo condenó a Eduardo Inda y a su medio, OkDiario, a indemnizar con 18.000 euros a Iglesias por publicar en 2016 el bulo de que tenía una cuenta oculta en un paraíso fiscal. La web había titulado “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, una mentira que rebotaron varios medios a sabiendas de su falsedad, algo que fue constatado después gracias a audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo.

Sánchez saluda a Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general del PSOE, en presencia de otros dirigentes y Pablo Iglesias tras haber anunciado que el líder de Podemos sería su vicepresidente en un Gobierno de coalición. Era 12 de noviembre de 2019. / DAVID CASTRO / EPC

Tras abandonar todos los cargos en mayo de 2021, y cuando pasaron las vacaciones de verano, empezó a colaborar en tertulias, una actividad que mantiene; lanzó un podcast y presentó solicitudes para ser profesor asociado en la universidad, algo que ya hacía antes de fundar Podemos. Desde 2022 ha dado diferentes asignaturas (Política comparada, Gobernanza global, Instituciones…) en la Complutense, además de impartir clases en un máster y en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). “De las cosas que hago ahora lo que más satisfacciones me produce es dar clases”, confiesa antes de explicar los proyectos “modestos” que Canal Red tiene en Colombia y México.

Iglesias se revuelve cuando escucha que su empresa audiovisual no se puede comparar a otros grupos de comunicación. “Decir que Canal Red tiene más sesgo que Mediaset o Atresmedia es una gilipollez, con todo el cariño”, lanza. Y recuerda que Silvio Berlusconi fue primer ministro de Italia después de fundar y usar como trampolín el grupo Mediaset, controlado todavía hoy en día por su familia, y que Paco Marhuenda, director de ‘La Razón’ (Atresmedia), fue diputado del PP (1995-1996).

Es obvio que me equivoqué con Díaz. Ella pensó que su proyecto pasaba por destruir a Podemos y ahí Sumar ya nació muerto

Iglesias apareció durante años en programas de esas empresas audiovisuales para colarse en la casa de los españoles y dar a conocer Podemos, pero se defiende en que, si le invitaban, era porque daba “audiencia”. “Hay mucha corrupción en la política, pero en el periodismo más todavía”, denuncia.

La dinámica en casa

“No volvería a la política porque me hizo sufrir muchísimo”, confiesa antes de hablar de sus tres hijos y de la “exposición” que, apunta, ya tiene su madre, Irene Montero, como eurodiputada y secretaria política de Podemos. Dice que en casa comenta con ella la actualidad como “con cualquier compañero en Canal Red”. “Somos equipo a nivel familiar y, además, somos compañeros políticos con responsabilidades diferentes, porque yo dirijo un medio que forma parte del espacio cultural de la izquierda. Me divierto mucho más con lo que hago yo ahora que con lo que hace ella, y lo hace muy bien”, añade.

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Iglesias cerró aquel 4 de mayo de 2021 la política institucional, pero no dio por finalizado el combate. Ha cambiado de trinchera, no de lógica. Sigue interpretando la vida como un terreno de disputa constante.