El Gobierno aprueba hoy el indulto a 'Las seis de La Suiza' y la nacionalidad española para Leopoldo López

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a 'Las seis de La Suiza', sindicalistas de la CNT (cinco mujeres y un hombre) que fueron condenados a tres años y medio de prisión por coacciones por las protestas en apoyo de una compañera en un caso de acoso laboral.

El indulto se acordará a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que defiende "la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia".

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería La Suiza de Gijón se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

De acuerdo a la sentencia, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la trabajadora dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia", que incluyó denuncias de acoso laboral y concentraciones frente al local hasta que este cerró.

El encarcelamiento de las sindicalistas llegó después de que el Tribunal Supremo ratificara las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como el pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón desestimó en junio del pasado año la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena y dictó en julio una orden de detención e ingreso en prisión para 'Las seis de La Suiza', que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario.

Nacionalidad española para Leopoldo López

Además, el Consejo de Ministros tiene previsto otorgar la nacionalidad española por la vía exprés al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López. El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales.

Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país, por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria.

Dadas estas circunstancias especiales el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".

El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.

325 millonesa la Agencia Espacial Europea para tres nuevos satélite

En la reunión también se aprobará la aportación de 325 millones de euros a la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir tres nuevos satélites que mejorarán la observación de la Tierra, reforzando la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

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Así lo ha confirmado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante el acto de presentación del programa IN+DEF, el nuevo ecosistema de formación e innovación abierta para la industria de defensa, celebrado en la sede del Ministerio de Industria y Turismo.