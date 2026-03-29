Pedro Sánchez considera un ataque a la libertad religiosa que Israel impida la misa católica en el Santo Sepulcro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado hoy el "ataque injustificado a la libertad religiosa" que, a su juicio, supone la decisión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de impedir que los católicos celebren este domingo de Ramos misa en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

A través de su cuenta en X, Sánchez se refiere así que la Policía de Israel haya impedido al líder del catolicismo en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa en el Santo Sepulcro.

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", se queja Sánchez.

Desde el Gobierno de España condena "este ataque injustificado a la libertad religiosa" y exigen a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional, en palabras de Sánchez, quien concluye su mensaje en redes sociales: "Sin tolerancia es imposible convivir".

La Policía israelí impidió que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, celebraran hoy una misa sin público en el Santo Sepulcro, un suceso inaudito que Israel justificó por presuntos motivos de seguridad como consecuencia de la guerra de Irán.

La Autoridad Palestina y Hamás condenan la prohibición

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina y Hamás condenaron en sendos comunicados este domingo que la policía israelí impidiera el paso a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa.

Noticias relacionadas

"Impedir que el patriarca latino entre en la iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos es un crimen que afecta tanto al mundo cristiano como al musulmán y requiere una intervención internacional urgente", recoge el comunicado de Exteriores.