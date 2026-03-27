El PP citará en el Senado a Puente, Ábalos y Koldo por los accidentes de Adamuz y Gelida

Óscar Puente, José Luis Ábalos y Koldo García, entre otros, volverán a desfilar por los pasillos del Senado a instancias del Partido Popular (PP). Pero esta vez no será para comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, sino en la destinada a indagar en lo ocurrido en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Así lo ha anunciado la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, quien en una rueda de prensa aseguró que con Pedro Sánchez en el Gobierno las presas son "del siglo pasado" y las carreteras "impracticables". García subrayó que si España fue "durante años un referente internacional en materia ferroviaria" y el sistema ferroviario "era un motivo de orgullo" ahora es, en cambio, "motivo de preocupación y también de indignación". Algo que a su juicio tiene tres responsables claros y directos: Sánchez, Puente y Ábalos, según manifestó.

En la sexta comisión de investigación que pone en marcha el PP en esta legislatura, los conservadores buscan "depurar las responsabilidades políticas que correspondan" y ya dejan claro que no será objeto de la misma "incidir en las cuestiones técnicas" de ambos accidentes, ya que para eso está la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así, el listado de comparecientes registrado y que se aprobará sin cambios, dada su mayoría absoluta, pone el foco en los cargos políticos del Gobierno central y de algunos autonómicos, como la Generalitat de Catalunya, de la que se reclama la comparecencia de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. También usuarios y expertos y responsables de las empresas operadoras, tanto Renfe como Iryo. El listado incluye también a Isabel Pardo de Vera, quien fue secretaria de Estado de Transportes con Ábalos y expresidenta de ADIF, ahora imputada en el 'caso Koldo'. E igualmente la sucesora de Ábalos en Transportes, Raquel Sánchez, así como el ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

"Honrar la memoria de las 47 personas fallecidas"

En su comparecencia, García no olvidó recordar el escándalo que supuso el fin de la carrera política de Ábalos y algunos de sus detalles más escabrosos. "El ministerio convertido en cajero para pagar los vicios de ministros y altos cargos", expresó. Igualmente, calificó como de "muy ambicioso" su plan de trabajo en la comisión de investigación sobre Adamuz. "Vamos a seguir el rastro del dinero hasta el final", afirmó al respecto.

En la exposición de motivos del plan de trabajo, el PP explica así el propósito de la misma: "Esta comisión persigue honrar la memoria de las 47 personas fallecidas y las decenas de heridos de estos dos accidentes. Queremos ofrecer las respuestas que necesitan a las familias y amigos de las personas fallecidas, así como un conjunto de reflexiones, recomendaciones, ideas y sugerencias que sean la base de las medidas que deben ser adoptadas para que no vuelva a suceder una tragedia de esa naturaleza".

Todo ello bajo la premisa, sostienen los de Alberto Núñez Feijóo, de que la actuación del Ministerio de Transportes "ha evidenciado severos déficits de transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabildiades políticas, así como una preocupante falta de atención a las advertencias formuladas desde hace años por profesionales ferroviarios sobre carencias en los sistemas de seguridad, señalización, enclavamientos y dotación de personal en puestos críticos". En síntesis, el PP considera "imprescindible que se efectúe un análisis exhaustivo, riguroso e independiente de la gestión realizada, que identifique las causas profundas del deterioro del sistema ferroviario y que depure las responsabilidades políticas que correspondan".