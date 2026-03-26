Podemos denuncia la detención "racista" de su exdiputado autonómico de Madrid Serigne Mbaye

Podemos ha denunciado la detención de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido "la inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha señalado Belarra en redes sociales.

También, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz del partido ha reclamado su libertad: "Son inaceptables las redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel. Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza".

Desde el partido morado denuncian "el racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas", explican fuentes de la formación.

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes un policía resultó herido leve, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Mbaye había denunciado persecución

El propio Mbaye denunciaba hace un mes el hostigamiento continuo de la Policía en la calle: "No me arrugo a la hora de denunciar esas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme".

El exdiputado de la Asamblea madrileña también explicaba que lo había denunciado en la delegación de Gobierno de Madrid, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior

"No es casual de que me pare con tanta frecuencia la Policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mi", concluía.

Nacido en Senegal, Serigne Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, ha sido diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo del partido.

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Ha participado activamente en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista.