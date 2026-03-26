Begoña Gómez recurre la malversación que ve Peinado porque supondría imputar incluso a quienes cocinan en Moncloa

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido el auto que hizo público el pasado viernes el juez Juan Carlos Peinado insistiendo en llevar a la esposa del jefe del Ejecutivo ante un jurado popular y resumiendo los indicios de delito contra ella. El abogado Antonio Camacho se detiene especialmente en atacar razones que encuentra el juez para ver malversación de caudales públicos en la actuación de la asistente personal Cristina Álvarez por intervenir en algunas gestiones relacionadas con la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense, argumentando que esta postura supondría imputar incluso a quienes le cocinan o sirven en Moncloa.

"Hemos de reiterar que no existe un Estatuto de la cónyuge del Presidente del Gobierno, que esta figura no está regulada", insiste el abogado en su recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, para añadir que "la interpretación y distingo que se hace aquí entre actividades privadas e institucionales debería llevar a que las personas que asisten a las necesidades diarias de las personas que ocupan la sede de Presidencia de Gobierno solo podrían prestárselas a la cónyuge del Presidente en aquellos supuestos en que acompañase físicamente al titular de la Presidencia, desconociendo una faceta privada que existe y requiere de un apoyo logístico y material, dada la convivencia en una residencia oficial del estado que viene obligada por las funciones que realiza su esposo".

Por ello, concluye la defensa que "la interpretación que hace el instructor de esta realidad no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la democracia y supondría que el personal de servicio del Complejo que por ejemplo hiciera la comida y se la sirviera a mi representada cometería un delito de malversación de caudales públicos".

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Peinado aseguraba en su último auto que el acceso a la Presidencia del Gobierno (2018) de Pedro Sánchez "produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez. La resolución respondía a una decisión previa de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló su orden inicial de llevar el caso ya ante un jurado popular, exigiéndole una "una mínima verificación" de sus acusaciones contra la esposa de Pedro Sánchez.