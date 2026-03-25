El Rey apela al diálogo como única vía ante un escenario global de "retos y amenazas"

Felipe VI apeló este miércoles al "diálogo y la cooperación" como única respuesta eficaz ante un escenario internacional "tan complejo y lleno de retos y amenazas”, durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real en honor del presidente de Senegal, Bassiru Diomaye Faye, en el marco de su visita oficial a España. El Monarca defendió que la “interdependencia” debe ser “una oportunidad y fuente cierta de progreso compartido” y subrayó que “los grandes desafíos globales no pueden enfrentarse de manera eficaz sino a través del diálogo y la cooperación”. Sus declaraciones llegan cuando la guerra ilegal de EEUU e Israel contra Irán ha alcanzado ya la jornada número 26, un conflicto que no mencionó de forma expresa.

Las delegaciones española y senegalesa, este miércoles, en el Palacio Real, en Madrid. / Chema Moya / EFE

El acto puso en escena el refuerzo de la relación bilateral, con la elevación de Senegal al rango de socio "estratégico", el primero de África subsahariana con ese estatus para España. Antes del almuerzo, el presidente senegalés fue recibido por Felipe VI en la Saleta de Teniers y, tras la presentación de delegaciones en la cámara oficial, ambos encabezaron un encuentro bilateral en el Salón de Tapices, acompañados por representantes de Exteriores y de la Casa del Rey. Antes de la comida en el comedor de gala, saludaron a cerca de un centenar de invitados. Debido al debate en el Congreso, no ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí que han acudido varios ministros, entre otros la titular de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los viajes de Letizia

En su intervención, Felipe VI enmarcó esta nueva etapa en una relación que “se remonta al acceso de Senegal a la independencia” y que, “tras 65 años, tanto ha ganado en riqueza y profundidad”. El Rey destacó el “genuino afecto” entre ambos pueblos y recordó los vínculos institucionales, desde el viaje de los Reyes Juan Carlos y Sofía en 1979 hasta las visitas, en el marco de la cooperación española, de la reina Letizia en 2017 y 2021. El Monarca dijo que se esposa le había hablado mucho de esos viajes y del "dinamismo y diversidad” del país y “la proverbial calidez que distingue al país de la teranga”.

60 empresas españolas

Felipe VI situó a Senegal como un socio prioritario dentro de la política exterior española hacia África y detalló que la relación abarca ámbitos como “la seguridad, la defensa y gestión de los flujos migratorios”, así como la cooperación en derechos humanos, agua, agricultura, saneamiento o intercambios académicos. También subrayó el desarrollo económico, con “unas 60 empresas españolas” implantadas en el país en sectores como el turismo, la energía, la pesca o la alimentación.

El Rey vinculó este impulso a la estrategia española hacia el continente y a la voluntad de acompañar los procesos de “crecimiento, modernización y consolidación institucional” en África. En ese marco, valoró el papel de Senegal como un aliado estable y como “una voz de esperanza en el continente”, al tiempo que puso en valor iniciativas conjuntas como la “Alianza África Avanza” o el programa “Tierra Firme”.

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En su discurso de respuesta, el presidente senegalés agradeció la acogida en España y dijo que Felipe VI es "ampliamente reconocido" por su papel "fundamental" en la "cohesión y la estabilidad de la nación española", en su "unidad" e "integridad". Añadió que esas cualidades le inspiran así como también lo hace, concretó, el "compromiso" del Rey ante "retos fundamentales" como la "lucha contra el cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible". "Actuar para erradicar la pobreza, proteger el planeta y procurar que todos los seres humanos vivan en paz y prosperidad es un deber moral para todo dirigente", destacó Faye.