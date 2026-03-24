María Jesús Montero prepara su salida "inminente" del Gobierno para empezar una campaña en la que se "volcará" Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será una figura clave en las elecciones andaluzas. La vicepresidenta del Gobierno y candidata a las elecciones de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha rechazado anunciar cuándo se materializará su salida del Ejecutivo central y se ha limitado a señalar que será algo "inminente", aunque ha destacado el papel que el presidente tendrá en la campaña.

El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acelerado los planes. En el PSOE andaluz había estimaciones sobre la posibilidad de que se convocara antes de lo esperado, pero la cita del 17 de mayo les ha pillado por sorpresa y con la candidata, que había aumentado sus actos en Andalucía en las últimas semanas, en Madrid.

"Se lo que es gestionar y estoy dispuesta a sacar lo mejor de mí", ha asegurado la ministra de Hacienda, que ha subrayado que Sánchez se va a "volcar" en las elecciones andaluzas. Así ha señalado que "lo importante que esté Andalucía en la escena nacional" y ha confiado en que recuperarán la Junta, porque "cuando la ciudadanía toma conciencia de lo que ocurre, siempre responde".

Montero aclara por qué no abandona su escaño

Sobre su negativa a abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados, Montero, ha recordado que para poder "tener derecho a una reserva de plaza (en el SAS), uno tiene que tener un cargo institucional". "Yo puedo entender que aquellos que no han aprobado unas oposiciones no saben lo que es tener una plaza en propiedad", ha señalado en referencia a Moreno. Aun así ha advertido: "Me verán aquí todos los días".

Pese a que la ministra de Hacienda ha rechazado marcar la fecha exacta de su salida, ha querido poner en valor que "una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno decida presentarse a unas elecciones autonómicas dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía". Todo, según sus propias palabras, para "salvar a los andaluces".

Ya en el Parlamento, el PSOE se limitaban a decir que la marcha de Montero de Moncloa sería "inminente". Sin embargo, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, comunicaba que se habían despedido ya de ella. "La echaremos de menos tanto en el ámbito personal como profesional", aseguraba también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuyo nombre suena para sustituirla.

La importancia de la sanidad pública

"Está todo listo, todo preparado, será mi sucesor el que se encargue de los presupuestos", ha explicado la todavía responsable de Hacienda. La vicepresidenta ha evitado comunicar quién le sustituirá al frente de la cartera ministerial y ha asegurado que la responsabilidad de "trasladar qué persona ocupan o van a ocupar en el futuro" le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sanidad pública o Moreno Bonilla". Montero, rodeada de carteles en defensa de lo público, ha dedicado gran parte de su intervención a la sanidad. "Los socialistas sabemos gestionar la sanidad pública", ha asegurado para puntualizar que van a "revertir el colapso sanitario que padece Andalucía". De hecho, ha anuncia que en sus "primeros días como presidenta" presentará un plan para "salvar la sanidad pública".

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En la cita de San Vicente no ha faltado nadie. Montero ha sido recibida entre aplausos y gritos de "presidenta" en una convocatoria que no se veía desde que se anunció que lideraría el PSOE-A. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, nombres históricos del PSOE andaluz como Micaela Navarro o la mayoría de diputados que llenan los escaños socialistas del Parlamento.