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Convalidación Congreso

Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actualidad sobre la

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actualidad sobre la / Eduardo Parra - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Miriam Nogueras ha dejado claro que votarán a favor del real decreto con medidas para hacer frente a la guerra en Irán. Eso sí, la portavoz de Junts en el Congreso ha explicado que su voto a favor se debe a que el Gobierno respaldará también este jueves una proposición no de ley de los posconvergentes en la que reclaman eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, en aplicación de la directiva europea 2020/285.

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