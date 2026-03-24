En el Congreso
El Gobierno desoye a Feijóo y fuerza un pleno extraordinario el jueves para votar el decreto sobre la guerra
Solo ERC, que votará a favor, y Podemos, que se abstendrán, han manifestado claramente su posición frente al 'escudo social'
El Gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de Alberto Núñez Feijóo de retrasar la votación del real decreto con medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán y dar margen a la negociación. En la Junta de Portavoces del Congreso, el PP se ha opuesto a incluir la convalidación del texto en el orden del día del pleno que arranca esta tarde y se extenderá hasta el mediodía del jueves. Así, los partidos del Ejecutivo han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario el mismo jueves, según termine el otro, para debatir el decreto.
Sin desviarse ni un milímetro de los planes anunciados la semana pasada, el Gobierno defenderá el 'escudo social' ante el pleno del Congreso este mismo jueves, en la primera fecha disponible que había. El Ejecutivo ha dado este paso sin tener aún confirmados, al menos públicamente, los apoyos de todos sus socios. Tan solo ERC ha anunciado que votará a favor y Podemos que se abstendrá. No obstante, se espera que en las próximas horas sean Junts y PNV quienes aclaren su posición.
En este escenario y con el PP también en la duda sobre qué hacer, Pedro Sánchez ha optado por no aceptar la petición de Feijóo de dar más margen a las conversaciones para acercar posturas. El presidente del PP le ha pedido al jefe del Ejecutivo que "recapacite" y que se abra a incluir otras medidas que le hicieron llegar. Así, planteaba alejar la votación de este jueves a mediados de abril. No obstante, los populares han sacado pecho de que el Gobierno haya asumido muchas de sus propuestas.
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