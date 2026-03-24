Presidenta encargada
Delcy Rodríguez informa que una delegación diplomática de Venezuela viajará a EEUU para el inicio de relaciones
La presidenta encargada adelantó "esta nueva etapa" durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal
Caracas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
- Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para 'superar el odio y el rencor
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
- Un motorista, herido grave tras un accidente múltiple en la ronda Oeste de Córdoba a la entrada del túnel de los Omeyas
- Irene Matamoros, hija de Kiko Matamoros, se casa en Lucena: todos los detalles de la boda en Córdoba