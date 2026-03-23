Cuerpo gana perfil al liderar el plan anticrisis a las puertas de la remodelación de Gobierno por la salida de Montero

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha encabezado al resto del área económica del Gobierno para desplegar el paquete de medidas anticrisis por los efectos de la guerra en Oriente Medio. No solo en lo referente a la elaboración del primer decreto aprobado el pasado viernes, sino en la interlocución con los agentes sociales y grupos parlamentarios. En esta última labor lo ha acompañado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, como responsable de relaciones con las Cortes. Con la guerra y sus consecuencias económicas convertidas en la principal prioridad ahora del Ejecutivo, hasta posponiendo por ello la presentación de los Presupuestos, Cuerpo se convierte así en uno de los pesos pesados de Pedro Sánchez en el Gobierno. Algo que ha provocado que acapare las miradas de cara a la crisis de Gobierno obligada por la salida de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas.

El anuncio de Juanma Moreno de convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 17 de mayo cogió por sorpresa la noche de este lunes al Palacio de la Moncloa y a la sede federal del PSOE. La 'número dos' del Gobierno siempre aseguró a que esperaría a la disolución del parlamento andaluz para abandonar el Consejo de Ministros. No así el Congreso, pues pretende conservar su acta de diputada hasta que se conforme el nuevo parlamento salido de las urnas. En el entorno de Cuerpo evitan entrar a valorar el papel que pueda reservarle el jefe del Ejecutivo, mientras que en Moncloa entierran algunas especulaciones sobre un futuro “súperministerio”.

El propio Sánchez rechazó dar pistas sobre sus intenciones respecto a una crisis de Gobierno preguntado durante su comparecencia el pasado viernes en La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan anticrisis. Fuentes de su núcleo duro en el Gobierno trasladan que entre las pocas certezas es que el presidente del Gobierno no sería partidario de “aglutinar” departamentos. Desde 2011, con el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, las carteras de Economía y Hacienda han permanecido separadas en sendos ministerios.

Otros ministros socialistas ponen en valor su trabajo para destacar que “es un buen político para el presente y para el futuro” y concluir que es “un magnífico ministro”. Como su antecesora, Nadia Calviño, el titular de Economía no tiene carné socialista, pero ha tenido alguna incursión en campaña. En las pasadas extremeñas participó en un acto sectorial con el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

Su temple y carácter más técnico que político, lo ha dotado de una mayor capacidad para la búsqueda de consensos, como ocurrió con el plan contra los aranceles impuestos por Donald Trump. Aunque los populares finalmente votaron en contra, sí logró tejer consensos con las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización.

Los consejeros reconocieron entonces la "voluntad de diálogo" del titular de Economía. Estas negociaciones sirvieron también para constatar una relación alejada de trincheras con el vicesecretario de Economía del PP, siendo ambos funcionarios de carrera y con perfiles técnicos. Por el contrario, ha tenido choques con el socio minoritario de la coalición al tratar de ralentizar la aprobación en el Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral hasta consensuarla con el resto de socios parlamentarios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo acusó de “invasión de competencias” y le lanzó dardos personales.

Presupuestos

El presidente del Gobierno se ha reservado en lo que va de legislatura el comodín de una crisis amplia de Gobierno, limitándose a cambios puntuales. En total, se han producido cuatro remodelaciones, de pieza por pieza. Se trata de las obligadas por la salida de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones; del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España; de la de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y de la de ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para ser la candidata del PSOE en las elecciones aragonesas.

Con la decisión de posponer la presentación de los Presupuestos al centrarse ahora los esfuerzos en el plan anticrisis y en medir si la prolongación de la guerra tiene efectos en el PIB, unida al adelanto técnico de las andaluzas, las cuentas se aprobarán ya con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda fuera del Consejo de Ministros.

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, justificaba este lunes que “para que esta situación económica se ajuste a los Presupuestos, estamos tomándonos unas semanas para adecuarlo”, en función de la evolución de la guerra. “Es importante adecuar los Presupuestos para que respondan a la realidad económica del momento”, concluía en una entrevista en ‘TVE’.