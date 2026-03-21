Podemos no apoyará decreto anticrisis del Gobierno y pone condiciones a Sánchez

Podemos avanza que no votará a favor del decreto anticrisis aprobado este viernes por el Consejo de Ministros extraordinario. El partido considera que las rebajas fiscales del 10% de IVA en carburantes y electricidad son medidas conservadoras y ya ha avanzado al presidente de Gobierno que no lo apoyará a menos que acceda a una serie de condiciones como incluir un tope de precios al alquiler en el mismo paquete de medidas, en lugar del segundo decreto que Sumar había logrado aprobar con medidas sobre vivienda, entre ellos la prórroga de contratos de arrendamiento que venzan en 2026.

"Estamos muy preocupadas por las decisiones que está tomando el Consejo de Ministros", apuntó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este sábado en un acto desde Sevilla, donde cargó directamente contra las medidas aprobadas. "Ayer el señor Sánchez extendió un cheque de 5.000 millones de euros" dirigido a su juicio a "grandes energéticas" y empresas como Repsol, Banco Santander o Endesa. Lo argumentó asegurando que "hacer bonificaciones sin topar los precios es algo que solo sirve para engrosar las cuentas de resultados de las grandes empresas".

"Si el presidente Sánchez quiere con el voto a favor de Podemos en el Congreso para ese real decreto, ya sabe lo que tiene que hacer", advirtió, antes de fijar sus condiciones: "Tiene que topar el precio de los carburantes, tiene que topar el precio de la energía y tiene que topar el precio de la vivienda", detalló. Es decir, limitar los precios por ley e incluir las medidas de vivienda dentro del escudo social.

Una de las críticas más importantes de Podemos al Gobierno fue la de introducir la prórroga de contratos de alquiler en un segundo decreto distinto del plan anticrisis; una crítica que va directamente dirigida a Sumar, socio minoritario de coalición, con quien mantienen una guerra abierta por liderar el espacio a la izquierda del PSOE.

Así, Belarra reclamó que las medidas de vivienda fueran "no en un decreto aparte que todo el mundo sabe que se va a perder, sino dentro del mismo decreto de manera que no haya trampas", defendió. Es decir, otra de las condiciones será introducir estas medidas en el decreto principal.

Lo cierto es que a día de hoy el segundo decreto aprobado, relativo a la vivienda, tiene a esta hora pocos visos de salir adelante. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya avanzó este sábado que no lo apoyará, al considerar que "ahoga" a los pequeños propietarios. Aun así, el ministro de Sumar, Ernest Urtsun, aseguró este viernes que habían mantenido contactos con el partido independentista y que continuarían la negociación para aunar las mayorías necesarias en el Congreso.

De esta forma, el decreto de vivienda que Sumar define como una "conquista importantísima", es desdeñado por Podemos, que critica la falta de valentía, y se reivindica como única fuerza capaz de arrancar logros en el Gobierno.

Candidatura andaluza de Podemos

"Esta semana se ha visto con claridad que cuando Podemos estaba en el Gobierno los escudos sociales protegían a los inquilinos. Sin Podemos en el Gobierno los inquilinos quedan al desamparo", defendió Belarra desde Andalucía, después de ser preguntada por una posible candidatura de unidad para los comicios de los próximos meses.

La secretaria general de Podemos acudió para arropar a su candidato, Juan Antonio Delgado, en un acto de precampaña de Podemos que apuntala la candidatura en solitario después de meses rechazando revalidar la coalición Por Andalucía, sellada hace cuatro años.

En el acto, situó a su partido como el único eje que podría vertebrar una "izquierda fuerte" y aunque aseguró que la formación "tiene siempre la mano tendida", se esforzó en dejar nítidamente claras sus condiciones, situando a Sumar fuera del linaje de la izquierda.

Un paso más en la hoja de ruta en solitario que ha iniciado Podemos, que ya eligió a su candidato para las elecciones andaluzas y que lanzó la semana pasada su precampaña. A día de hoy, el partido ha evitado hacer una consulta sobre la política de alianzas que divide al partido, con la federación de Podemos en Andalucía reclamando mantener la coalición con IU sellada hace cuatro años.

Noticias relacionadas

Así, reivindicó a Podemos como una "izquierda fuerte y autónoma", en contraposición con Sumar. Belarra sacó pecho de las medidas puestas en marcha por el Gobierno cuando estaba Podemos en la coalición en contraste con "ahora, que no hay medidas de transformación, que no hay ambición ni valentía", en una referencia indirecta a la coalición de Yolanda Díaz.