Rufián y Montero celebrarán un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril sobre el futuro de la izquierda

Gabriel Rufián e Irene Montero celebrarán un acto conjunto el 9 de abril en Barcelona para abordar el futuro de la izquierda. Después de que el portavoz de ERC en el Congreso compartiera escenario con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para analizar la desunión en la izquierda y la necesidad de acudir a las urnas con un plan, ahora es el turno de la secretaria política de Podemos y, por el momento, candidata del partido a las próxima elecciones. El acto estará moderado por el exdirigente morado y excoordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

Bajo el título 'Què 'ha de fer?', Rufián y Montero se encontrarán en Barcelona, tras el ruido que generó el último acto de Rufián en Madrid junto a Delgado. Fuentes cercanas al portavoz republicano explican que el espíritu de este encuentro es el mismo, poder debatir sobre la situación que está viviendo la izquierda a la izquierda del PSOE y plantear soluciones para evitar la desunión a la hora de concurrir a las distintas elecciones.