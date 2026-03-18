Vox vincula a los críticos de Abascal con una "estrategia de Génova" para "socavar" al partido

La cúpula de Vox ha decidido definitivamente entrar en el cuerpo a cuerpo con los críticos a Santiago Abascal, un grupo algo heterogéneo y disperso, que incluye tanto a dirigentes con cargo público en el partido, caso del ex secretario general de la formación y aún diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, como a personas actualmente fuera de la política, como el ex portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, o el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Aunque las invectivas de estos contra Abascal y su actual cúpula no son nuevas, y tampoco las acusaciones de estar utilizando el partido para enriquecerse, ha sido en la semana posterior a las elecciones en Castilla y León del pasado domingo cuando definitivamente han estallado las hostilidades. Primero en las redes sociales, donde los tuits de unos contra otros son moneda corriente desde hace semanas, pero ahora ya también de manera todavía más pública y formal.

En unas declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, coincidiendo con la segunda jornada de pleno semanal en el Congreso de los Diputados, el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, no ha dudado en vincular a "Génova", es decir, a la dirección nacional del Partido Popular (PP), el surgimiento de esas voces críticas. "A Santiago Abascal se le ha votado con unos estatutos que se aprobaron con el voto de todos los díscolos, que formaban parte del Comité Ejecutivo Nacional, fueron redactados y preparados y modificados en una secretaría general de Vox anterior [en la época de Ortega Smith al frente de la misma]. Entonces, todo estaba bien, y ahora, de repente, todo está mal. Es evidente que hay una estrategia de Génova que están intentando malmeter, socavar e intentar atacar la moral de los simpatizantes de Vox", afirmó.

"Una ofensiva brutal"

Figaredo, quien en 2022 sucedió en su cargo en el grupo parlamentario a Macarena Olona, ahora igualmente voz crítica con Abascal, afirmó también que habían constatado desde hace tiempo la existencia de "muchos PP", dijo. Algo que explicó así: "Hablamos con Aragón y es una tónica, con Extremadura otra; y de repente aparece Génova y se pone celosa de que Extremadura o Aragón o Castilla y León puedan acercarse". Figaredo afirmó que la dirección nacional y esas direcciones autonómicas "están como peleados entre sí, esa es la sensación", mientras que Vox, afirmó, está "negociando de forma muy seria y responsable en cada una de las regiones en las que tenemos opciones de formar gobierno. Y vamos a negociar con las medidas delante, entraremos en los gobiernos, ese no es nuestro problema, pero nuestra prioridad son las medidas. Y una vez que las tengamos aprobadas ya pasaremos a la siguiente fase, que es entrar o no en los gobiernos".

En la misma línea, Figaredo denunció "una ofensiva brutal" contra su partido que se habría producido "a través de los medios controlados por Génova. Es una avalancha, de repente. A Vox nos cuesta obtener entrevistas en El Mundo, y de repente el díscolo tiene vía abierta, también con la COPE, Trece TV, ABC... cómo puede ser. Es evidente que ahí hay una estrategia que va más allá de la mera opinión de una persona u otra". Todo ello después de las entrevistas concedidas por varios de esos díscolos a esos periódicos o emisoras radiofónicas o canales de televisión.

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Para el secretario general del grupo de Vox en la Cámara Baja, el grupo de díscolos o críticos que abandera Espinosa de los Monteros no pretende, como plantean en un manifiesto hecho público, un congreso extraordinario del partido, sino "desestabilizar, e intentar, esa es la estrategia del PP, sembrar división y confusión", sentenció.