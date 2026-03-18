Errejón busca que la Audiencia reconsidere la renuncia de Mouliaá antes de revisar su procesamiento por agresión sexual

La defensa del exdiputado Iñigo Errejón trata de que la Audiencia de Madrid reconsidere la renuncia de la actriz Elisa Mouliaá a acusarle de presunta agresión sexual -- de la que después se desdijo-- antes de entrar a valorar la decisión del juez Adolfo Carretero de llevarle a juicio por estos hechos. El tribunal deberá ahora analizar esta posibilidad antes de confirmar o no su procesamiento.

Su abogada, Eva Gimbernat, argumenta en un amplio recurso de 33 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que la acusación particular que representa a Mouliaá debe ser expulsada del procedimiento ante el "carácter irrevocable" de su renuncia inicial a seguir en el caso, y que decrete el archivo. La razón es que si la actriz deja de ser parte, y como la Fiscalía pide la absolución del político, no cabría dejar viva la causa únicamente con la acción popular que ejerce la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (Adive),

Según la defensa, la decisión de la actriz de retirar su acusación en el caso debe conducir "por imperativo legal" al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento. Acude en apelación ante la Audiencia tras realizar el mismo planteamiento al juez Carretero, que lo rechazó y decidió seguir adelante con la causa por la que ya se ha abierto juicio oral.

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En su recurso, la abogada de Errejón incide en que la reununcia fue firmada "de puño y letra" por la propia actriz, lo que implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal, sin ser necesaria ni su ratificación ni la firma de su letrado. "Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade.

De esete modo no se trató de un escrito "fortuito, rápido, inconsciente o fruto de una decisión irracional ni de un error" y por ello se concluye que la actriz no solo renunció sino que pidió el archivo del caso, y eso a pesar de que había sido advertida de las consecuencias por su abogado.

Falta acreditación

Por otra parte, la defensa del expolítico subraya que la actriz no ha presentado documentación médica que acredite que su estado mental afectó en la decisión de retirar la acusación, ya que la depresión que tiene diagnosticada "no tiene ninguna relación con la crisis de ansiedad" que según su letrado la llevó a dejar la causa. Por todo ello, ve "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente continuaba en la causa para seguir hasta el final ante la petición de la Fiscalía de absolver a Errejón.

Insiste asimismo la defensa de Errejón en que la retirada de la denunciante y la postura de la Fiscalía "conducen" al archivo en base a la denominada doctrina Botín, que sostiene que un proceso penal no puede seguir adelante solo con la acusación popular, como sería el caso si la Audiencia Provincial tiene por renunciada a Mouliaá.

Otra jueza de Madrid, la titular de la plaza número 12 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha archivado la segunda denuncia presentada contra el exportavoz de Sumar en el Congreso por delitos de agresión sexual tras constatar que la víctima, una "actriz de reconocida notoriedad" de la que nunca se ha desvelado su identidad, ni siquiera en sede judicial, finalmente no cumplimentó con el trámite de ratificación que exige la ley.