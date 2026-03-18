El CIS publica su primera encuesta tras el estallido de la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este miércoles, a las 12.30 horas, su barómetro del mes de marzo, la primera encuesta que difunde tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, y tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, el pasado domingo. El sondeo recogerá los efectos de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la extensión del conflicto a toda la región por la respuesta del régimen iraní, así como de la estrategia del 'no a la guerra' enarbolada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el estudio todavía no servirá para medir el impacto de los comicios castellanoleoneses porque el trabajo de campo terminó en plena campaña electoral.

Hace un mes, el barómetro de febrero volvió a colocar al PSOE en cabeza con una subida de casi un punto respecto a enero, ensanchando su distancia con el PP a los 9,7 puntos. En concreto, la encuesta otorgaba al PSOE una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP, que caía una décima. En tercera posición, Vox se anotaba un 18,9%, su mejor dato en las encuestas del CIS. Por el contrario, Sumar se queda en el 7%, dos décimas menos que en enero, mientras que Podemos subía cuatro décimas hasta el 3,9%. Y también mejoraba Se Acabó la Fiesta, el partido ultra de Alvise Pérez, que repetía su registro más alto con un 2,4%.

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Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero, desencadenando el actual conflicto que se ha extendido también a Líbano y provocado los ataques del régimen de los ayatolás a objetivos militares norteamericanos en otros países de la región y el cierre del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz. Mientras el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos arrancaba el trabajo de campo para este estudio, el Gobierno prohibía al ejército de EEUU el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para sus operaciones relacionadas con los ataques a Irán. El 3 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con cortar todo el comercio con España, y al día siguiente, Sánchez, le replicó con el lema 'No a la guerra' que se popularizó en 2003 contra la guerra de Irak y abogaba por la desescalada en un conflicto que sigue abierto.

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En los días en los que el CIS hacía sus encuestas transcurría también la campaña electoral previa a los comicios autonómicos en Castilla y León, que ganó el PP frente a un PSOE que también creció, si bien el gobierno autonómico dependerá del tercero en discordia, Vox, que subió menos de lo esperado. En cambio, los partidos a la izquierda del PSOE, tanto la coalición IU-Sumar como Podemos, desaparecieron de las Cortes regionales.