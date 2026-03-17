Lectura del mapa político tras las elecciones de Castilla y León: "España es una excepción internacional, ya que cuando el partido de centroderecha crece, su derecha también lo hace"

Después de 39 años de gobierno ininterrumpido, el mapa castellanoleonés se tiñe de un azul que, lejos de traducirse como la inminente victoria del Partido Popular, esconde ciertos matices. Sea como fuere, si se habla de los populares no se puede achacar esta victoria electoral ni a la suerte ni a una hegemonía estructural: "El Partido Popular lleva gobernando ininterrumpidamente 39 años, aunque con escenarios muy diferentes", explica el politólogo Manuel Mostaza.

Comparación del mapa electoral de Zamora en las elecciones autonómicas de de 2022 y las elecciones de 2026. / A.B.G.

Atrás quedaron los años dorados en los que los populares contaban con una clara hegemonía de mayorías claras. Fue entonces cuando, once años atrás, los democristianos dieron paso a los gobiernos de coalición, "primero con Ciudadanos y después con Vox", indica Mostaza. El Partido Popular "no tiene ningún cheque en blanco ni ninguna garantía", pero su tónica reside en "una sociedad envejecida que prefiere votar a partidos institucionales, motivo que también explica el buen posicionamiento del Partido Socialista".

El mapa, visualmente hablando, recalca la victoria de los azules que, no obstante, lejos se quedan de alcanzar la mayoría absoluta: "Aún tienen que seguir trabajando, no hay que olvidar que en el 2019 perdieron las elecciones. Otra cosa es que luego retuvieran la mayoría parlamentaria. Además, las elecciones del 2022 fueron prácticamente un empate técnico con el Partido Socialista. Es cierto que llevan 39 años de gobierno, pero también lo es que han existido posibilidades de alternancia", relata el politólogo.

Los últimos ocho años de legislatura han dado de que hablar, razón que, sumada a las polémicas del PSOE nacional, llegaron a crear cierta incertidumbre en los resultados electorales: "Da la sensación, viendo los primeros datos, que le ha pasado más factura al Partido Socialista la crisis del ferrocarril, que al Partido Popular la gestión de los incendios", sentencia.

Parece que, las expectativas y los matices son los que dan vida a la política, y ejemplo de ello ha sido el resultado de los socialistas: "El PSOE viene de muy malos resultados electorales en Extremadura, Aragón o Galicia, por eso, subir dos escaños te pone más contento que seguir bajando. Pero, volviendo a los matices, hay que recordar que el Partido Socialista ganó las elecciones en 2019 y, siete años después, es irrelevante en la gobernabilidad de la región", declara Mostaza. La marea roja que hace cuatro años predominaba en Burgos, Valladolid, Zamora y Palencia ha dejado de ser la fuerza más votada: "De manera coyuntural salvan los muebles, pero el resultado es agridulce".

MANUEL MOSTAZA BARRIOS, POLITOLOGO Y DIRECTOR DE OPERACIONES SIGMA DOS. / J.N.

Al otro lado del escrutinio Vox llena titulares con lo que parece llegar a "su techo de cristal", sin embargo, apartando una vez más las expectativas, y mirando los datos en frío, la formación de Abascal sube con respecto al 2022, siendo incluso su mejor resultado en unas autonómicas: "No es lo mismo crecer desde el ocho hasta el 13, que del 18 al 19, por eso, es en este segundo tramo cuando "se necesita una estructura y más votos", explica el politólogo. "A Vox le ha salido una china en el zapato con Alvise", y a eso se le suma que "el partido de Abascal está dirigido a gente joven, por lo que sí es posible que en Castilla y León esté cerca de su techo", narra.

Situación que, a pesar de los resultados de la pasada noche, parece que no acompaña a Podemos, quien, a pesar de desgastarse, su ciclo continúa de una u otra manera: "Primero entró con un voto de protesta desde la izquierda, y ahora ese voto de protesta se ha trasladado a la derecha, es decir, sigue habiendo un 20% de electores que no quieren bipartidismo, situación destacable dado que en Castilla y León no ocurrió hasta el 2025", detalla. "Lo que sí finaliza de alguna forma es la marca Podemos como entidad política propia dado que no tienen ninguna relevancia en muchos territorios, pero esto no significa que el espacio de la extrema izquierda esté desarticulado. Además, separarse de Izquierda Unida ha sido muy duro para ellos", recalca Mostaza.

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España es una excepción y, por lo tanto, Zamora, también: "En el caso de Castilla y León, cuando el partido de centroderecha crece, su derecha también lo hace. Esto antes no ocurría, ya que si Podemos crecía, el PSOE bajaba, y viceversa. Así mismo, se trata de una situación que no pasa en el resto de Europa. Meloni creció a costa de los democristianos; en Francia, Le Pen y Jordan Bardella están creciendo a costa del centroderecha; pero en España esto no ocurre", concluye.