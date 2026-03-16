La escalada ultra
Vox bate en Castilla y León su récord electoral pese al frenazo: ¿Cuántos votos tiene en cada autonomía?
Jose Rico
Vox se ha convertido en el factor imprescindible en todas las ecuaciones del PP para este ciclo electoral. En las elecciones autonómicas de Castilla y León no ha crecido todo lo que se esperaba, pero ha vuelto a subir y se ha anotado su mejor porcentaje de voto en todos los comicios a los que se ha presentado en España. En concreto, el partido de extrema derecha ha cosechado el 18,92% de los votos, con 233.757 papeletas.
Este porcentaje representa 1,3 puntos más que en 2022 y también un punto más que su mejor resultado hasta ahora en una comunidad autónoma, logrado el mes pasado en Aragón (17,8%). En la ciudad autónoma de Ceuta, el partido de Santiago Abascal superó el 20% en 2023. Y en las últimas elecciones generales, reunió el 12,5% de los sufragios.
En el siguiente gráfico puedes consultar el porcentaje de voto que tiene Vox en cada parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados, así como la fecha de las últimas elecciones en cada caso.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha proclamado que Vox "no tiene techo" y ya ha abierto la puerta a las negociaciones con el PP para las tres autonomías a la espera de gobierno al definir el marco: se harán a partir de "medidas" concretas excluyendo los "sillones". A un lado quedan los problemas internos, con la expulsión de una emblemática figura como Javier Ortega Smith como botón de muestra de esta crisis, y ahora falta por saber hasta qué punto se olvidan sus reproches de campaña contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también le había replicado con dureza.
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