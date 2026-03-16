La vida de lujo del expresidente de la Diputación de Almería: una noche en Madrid por 1.892 euros y sin agenda de trabajo

Javier Aureliano García (PP), expresidente de la Diputación de Almería, pidió a su secretaria dos vuelos para Madrid en junio de 2025, cuando aún estaba al frente de la administración provincial. Salida el jueves por la mañana y vuelta el viernes por la tarde. Uno era para él y el otro para su jefa de gabinete. Solicitó dos habitaciones de hotel. La secretaria preguntó por la justificación: "¿Ponemos FEMP?". García contestó: "Claro". Ella le replicó: "Bueno, sí, ya está, sí porque... sí, reuniones, porque la reunión la tienes en la FEMP, de qué voy a poner si no".

Aquel viaje costó a las arcas públicas 1.892,84 euros. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que este viaje no estaba relacionado con un motivo de trabajo, pues García y su jefa de gabinete no habrían desarrollado "ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial" durante el mismo. Él estuvo dando paseos y probándose camisas; ella estuvo en una cita personal, "aparentemente médica". Aquella noche, ambos cenaron en un restaurante y la cuenta rozó los 400 euros.

La Guardia Civil descubrió este viaje mientras investigaba al presidente de la Diputación almeriense en el marco de las operaciones del caso que indaga sobre las comisiones en contratos de mascarillas y obras en la Diputación de Almería. Cabe recordar que, en relación con esos hechos, la Guardia Civil detuvo a siete personas por posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales el pasado mes de noviembre, entre ellos a Javier Aureliano.

La justificación inicial de este viajes estaba relacionada con trabajos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que García era presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones Cabildos y Consejos Insulares. La UCO, en un informe fechado el pasado 26 de febrero y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, afirma que el viaje fue simplemente personal y detalla paso a paso el mismo.

Una tarde ociosa

Javier Aureliano habló con su jefa de gabinete en fechas anteriores a este viaje. Ella le pedía que le confirmara si se iba a producir el viaje, pues tenía una cita médica en Madrid, para cambiarla o pedirle a una persona quedarse en su casa. En esa conversación, la jefa de gabinete habla de otro viaje como "trabajo". La UCO cree por tanto que este no era tal.

Entre las respuestas de García a su jefa de gabinete en aquella conversación se puede oír, según la UCO: "No, que tengo que ver... tengo que ver si los saca... pues... pues... porque... porque... porque hablé con Rocío yo para decir... para [que] los saque de la Dipu".

La secretaria sacó los vuelos y dos habitaciones de hotel en plena Puerta del Sol de Madrid. La agenda del presidente de la Diputación marcaba "reuniones varias" entre las 17.30 y las 19.30 horas de las que los agentes no encuentran constancia. Una de las llamadas intervenidas aquella tarde entre García y su jefa de gabinete aquella tarde expone:

Javier Aureliano.-Son las cinco y media, si quieres dar un paseo, lo que sea. O si quieres subir, yo subo, tal. Lo que tú me digas. Perdón, yo bajo.

Jefa de gabinete.-0 súbete y lo pensamos.

Javier Aureliano.-Yo bajo. Perdón.

Jefa de gabinete.-Tú bajas, venga. Bájate y lo pensamos.

Más tarde mantienen otra conversación. Él está callejeando y ella va a salir a tomar un café. La UCO refleja que durante su paseo, Javier Aureliano no mantiene conversaciones de trabajo. Ni siquiera se acerca al lugar donde se encuentra la sede de la FEMP, también en el centro de Madrid.

En la siguiente llamada, el presidente de la Diputación revela que está en El Corte Inglés probándose pantalones y camisas. Luego irá al Gourmet. Son en torno a las 19.30 horas del jueves.

García y su jefa de gabinete tenían reservada una mesa para la cena en el Restaurante Manero, en la calle Marqués de Cubas. La cuenta fue de 397,10 euros. Desde allí, cogieron un taxi para ir a Gran Vía y bajar andando por Hortaleza, directos al hotel.

"Por tanto, en su estancia del jueves día 26.06.2025, podría concluirse que, desde que Javier Aureliano llegó a Madrid, no hay constancia de que hubiera estado en la sede de la FEMP", concluye la UCO. Aquel jueves, la FEMP tuvo un acto, pero se celebró antes de que Javier Aureliano aterrizara en la capital.

Pasó (de largo) por la FEMP

A la mañana siguiente, la jefa de gabinete de Javier Aureliano se fue a una cita médica. Los agentes ver entrar y salir de distintos locales al ya expresidente de la Diputación de Almería.

El paseo mañanero lleva a Javier Aureliano hasta la zona donde se ubica la FEMP. Sin embargo, se le ve "pasando de largo". "En ningún momento se observa que acceda ni que permanezca parado en sus inmediaciones".

Ese día recibe una llamada y le preguntan que con quién come y dónde. Asegura que por la Cava Baja (una calle del barrio de La Latina). "Pues con esta gente de la... de la FEMP", refiere. De ahí, se irá.

La jefa de gabinete llama de nuevo al expresidente pasadas las 12 de la mañana. Él está en un hotel tomando algo. Asegura que ha estado gestionando "un montón de cosas" con el teléfono y se ha dado un paseo muy grande. Quedan para comer en el restaurante La Máquina, de la calle Jorge Juan, por la zona del barrio de Salamanca, bastante lejos de donde había asegurado que lo haría a su anterior interlocutora.

Finalmente, acaba comiendo en la Marisquería Rafa junto a su jefa de gabinete. El informe de la UCO señala: "Javier Aureliano no habría comido al mediodía con nadie relacionado con la FEMP". Tras una hora de comida, vuelta al hotel y camino al aeropuerto.

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La UCO refleja en su informe que "los costes asociados a este viaje a Madrid, relativos a vuelos de avión y alojamiento en hotel, ascendieron a una cantidad total de 1.892,84 euros". La Benemérita ha puesto en contraposición otro viaje de García a Madrid. Se trata del realizado el 15 de julio, con motivo del Consejo Territorial de la FEMP. En esa ocasión hubo información de las reuniones, subió imágenes a las redes sociales y todo estaba perfectamente documentado. "Durante el ejercicio 2025 Javier Aureliano tuvo numerosos eventos agendados de la FEMP, pero ninguno para las fechas del 26 y 27 de junio de 2025", refleja el informe.