Sánchez analiza este lunes con su Ejecutiva los "buenos resultados" conseguidos por el PSOE en Castilla y León

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, analiza este lunes los "buenos resultados" de su partido en las elecciones en Castilla y León durante la Comisión Ejecutiva Federal convocada en Ferraz a las 10.30 horas.

Sánchez analizará los resultados electorales a puerta cerrada en Ferraz. "Vamos por la senda correcta", aseguraron fuentes socialistas a la espera de las palabras del líder del PSOE. La formación sube dos representantes y obtiene 33 escaños respecto a las anteriores elecciones de 2022 en Castilla y León.

Tras la reunión, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ofrecerá una rueda de prensa.

Sánchez felicitó a Mañueco, en un mensaje en sus redes sociales, "por sus resultados estas elecciones" y afirmó sentir "orgullo" por Martínez y el PSOE regional porque "han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León". "Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos", subrayó.

Los socialistas insistieron en que son unos "buenos resultados" y afirmaron que la última semana de campaña se "pusieron las pilas" con una participación activa de varios ministros en mítines, como la de Igualdad, Ana Redondo, o el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de los actos en los que ha participado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Ha sido un gran activo", consideraron.

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El PSOE se daban hace dos semanas los mismos escaños que consiguieron en los pasados comicios, pero ya en los últimos días de campaña, algunos cargos socialistas en la comunidad aseguraban tener "una corazonada" de que les iría bien. Sin embargo, la sorpresa en Ferraz no fue su resultado, sino el batacazo del Vox. En el partido tampoco consideraban que los de Santiago Abascal subirían tanto como lo hicieron en Aragón, pero no esperaban los 14 representantes.