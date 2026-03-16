Un "house tour" por el apartamento de Barbón: un rosario en la mesilla de noche, una taza de Barbie con su cara y una cinta de andar para "completar la dieta"

Pocos quedarán sin saber que, para el presidente del Principado, Laviana es su “toma de tierra”. Su “lugar en el mundo”. Presume Adrián Barbón siempre que puede de la tierra que le vio nacer y en la que ejerció como alcalde durante varios años. La misma en la que sigue residiendo a día de hoy. Sin embargo, cuando las horas de trabajo pesan, las reuniones se alargan y la agenda del día siguiente arranca a primera hora, el líder del Ejecutivo pasa las noches en el apartamento que alberga el Palacio de Presidencia, en Oviedo.

Piso en pleno centro de la capital con todas las comodidades. Con vistas a la Junta General del Principado y a un paso del parque San Francisco o el teatro Campoamor. Ni el mejor anuncio de internet. El espacio se habilitó ya hace cuarenta años, durante el mandato de Pedro de Silva, aunque se amplió con la llegada de Vicente Álvarez Areces y Francisco Álvarez-Cascos, los dos únicos presidentes asturianos que residieron en el apartamento de forma habitual.

Barbón solo lo hizo durante la pandemia. Periodo del que queda constancia nada más entrar. “Entra tú, Barbón no me deja salir”, se puede leer en el felpudo que recibe a las visitas, regalo de una sanitaria tras el covid.

Libros y series

Aunque si algo llama la atención nada más entrar a la vivienda, son los libros. Las estanterías llenas y las mesas repletas de ejemplares esperando a ser catalogados. “Los intento ir colocando por temas”, explica el presidente. Sus gustos son variados, aunque reconoce que para desconectar prefiere la novela o los ensayos históricos.

Uno que recomienda mucho, 'Liderazgo: Seis estudios sobre estrategia mundial' de Henry Kissinger. Otro que compró hace poco: 'Fuego y furia: En las entrañas de la Casa Blanca de Trump' de Michael Wolff. “Está muy bien porque te ayudan a entender al personaje”, señala. Siguiendo con el presidente norteamericano, 'La habitación donde sucedió: Un relato desde el corazón de la Casa Blanca', en este caso escrito por John Bolton.

Pero no todo es lectura. Como muchos otros, Barbón sucumbió durante la pandemia a las plataformas de streaming. “Me gusta la ciencia ficción, ahora estoy viendo una serie de Spielberg”, cuenta. También le enganchó 'The Crown' y la última película que vio fue 'Nuremberg'.

Una cinta de caminar

A la hora de comer, cuando la siguiente reunión no está llamando a la puerta, Barbón aprovecha para hacer unos kilómetros en una cinta de caminar mientras disfruta del capítulo de una serie. “Fue una compra que hice poco después de la pandemia. Una amiga mía me dijo que tenía que moverme, que tenía que hacer algo de ejercicio para completar la dieta”, recuerda. La cinta es suya, “la compré yo”, y la intenta utilizar siempre que puede, “aunque a veces vengo a comer, pero inmediatamente después tengo una reunión”.

El apartamento cuenta también con un pequeño despacho en el que se encuentra una de las piezas más peculiares de la colección del presidente. Una taza con su cara y el reconocido color rosa de Barbie. “La gente no se lo cree, pero tengo mucho sentido del humor. Cuando hacen una cosa así graciosa, me parto el eje. Ni me ofende ni me parece mal, todo lo contrario”, asegura.

Una de las últimas estancias es la habitación. Sobre una de las mesillas de noche un rosario y una cruz de la victoria. Y como en el resto del apartamento, decenas de libros. Ah, “y los trajes, que la mayoría los tengo aquí”.