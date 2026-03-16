Estrasburgo decidirá el día 23 si revisa la sentencia que declaró que no se vulneraron los derechos de los condenados del 'procés'

Cinco jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) serán los que decidan el próximo día 23 si debe revisarse la sentencia dictada por siete de sus compañeros que declaró que no se vulneraron los derechos fundamentales del presidente de ERC, Oriol Junqueras, ni del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ni de su antecesor y expresidente de la Assamblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Sànchez, informó este lunes el máximo garante europeo de los derechos humanos.

En el caso de que decidan que la sentencia debe ser revisada, corresponderá a la Gran Sala pronunciarse sobre los derechos de representación que alegaban haber visto perjudicados por su imputación por su responsabilidad en el 'procés' y su ingreso en prisión preventiva. En el caso de que sus recursos sean rechazados sin necesidad de que lo vea la instancia máxima del tribunal europeo, esa sentencia se convertirá en firme.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vio motivo para estudiar las quejas por supuestas vulneraciones de derechos que presentaron varios de los condenados del 'procés', basándose en su ingreso en prisión durante la instrucción del procedimiento. Pero, una vez estudiadas, la sentencia, hecha pública en Estrasburgo, descartó que se hubiera producido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Supremo español en relación con Junqueras, Turull, o Sànchez.

El TEDH, que unió las demandas de los tres relativas a su ingreso en prisión y su imposibilidad de asistir al Parlament para resolverlas en un único procedimiento, declaró en noviembre del año pasado por unanimidad que con "las pruebas obrantes en su poder" y, "en particular, el razonamiento adoptado por los tribunales nacionales en sus resoluciones, los demandantes no han logrado demostrar de manera convincente la existencia de un objetivo oculto contra ellos".

"La situación, a lo largo del procedimiento judicial en cuestión, de los partidos políticos a los que pertenecían los demandantes también respalda esta interpretación: en efecto, no solo no se restringieron las actividades de dichos partidos, sino que pudieron presentar sus listas en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y, tras la votación, la coalición entre las diversas fuerzas independentistas propuso varios candidatos a la presidencia de la Generalitat (entre ellos, dos de los demandantes, Sànchez y Turull, que se encontraban en prisión preventiva en el momento de su nominación). Además, el 14 de mayo de 2018, el candidato del partido Junts per Catalunya, Quim Torra, tomó posesión como presidente de la Generalitat", reflejaba la resolución.