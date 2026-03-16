Violencia machista
Detenido un concejal de Compromís en Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja
Rafael Ramón Mompó fue detenido la noche de este domingo en el domicilio donde presuntamente sucedieron los hechos
Redacción
El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso.
La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima.
Desde el Ayuntamiento de Altea, una portavoz ha señalado a EFE que el alcalde, Diego Zaragozí, se encuentra reunido desde primera hora, sin que hasta el momento hayan trascendido posibles medidas a adoptar.
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas
- Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
- ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
- Fallece una mujer de 74 años en plena calle en el Sector Sur
- La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- El olivar del siglo XXI necesita profesionales preparados en áreas diversas