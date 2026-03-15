Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise, evitó que Vox lograse tres escaños más en Castilla y León y duplicó en votos a Podemos

Los 17.351 votos obtenidos por Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de extrema derecha liderado por Alvise Pérez, influyeron en el reparto final de escaños en varias provincias de Castilla y León, en los conocidos como 'restos', y contribuyeron a que Vox no lograra tres procuradores más de los 14 que consiguió, lo que le hubiera permitido auparse hasta los 17 escaños.

Aunque la formación quedó lejos de entrar en las Cortes autonómicas, sus papeletas superan la diferencia que separó a Vox del último escaño en tres circunscripciones donde la disputa final se produjo entre el partido de Santiago Abascal y el PSOE: Valladolid, Segovia y Zamora.

En Valladolid, SALF obtuvo 4.436 votos (1,54%), mientras que Vox se quedó a 1.680 papeletas de alcanzar lo que hubiera sido su cuarto escaño en la provincia. Mientras que el último procurador fue finalmente para el PSOE, que logró su sexto representante.

En Segovia, Vox se quedó a 1.068 votos de lograr el escaño que mantuvo el PSOE, mientras que la candidatura de Alvise Pérez sumó 1.195 papeletas.

La situación fue aún más ajustada en Zamora, donde Vox se quedó a 284 votos del último procurador, que finalmente fue para el PSOE, mientras que SALF obtuvo 895 votos en esta circunscripción.

En los tres casos, los votos obtenidos por Se Acabó La Fiesta superan la diferencia que separó a Vox del último escaño, lo que habría permitido a la formación de Abascal aumentar su representación en las Cortes regionales si esos apoyos se hubieran concentrado en su candidatura.

En paralelo, la marca de Alvise Pérez ahondó la sensación de descalabro del espacio a la izquierda del PSOE al recabar el doble de votos que Podemos. Ni la formación morada ni la coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo lograron representación parlamentaria en Castilla y León. Mientras IU-Sumar reunió 27.605 papeletas (unas 10.000 más que SALF), Podemos se quedó con apenas 9.225 sufragios (poco más de la mitad que Se Acabó la Fiesta). En 2022, concurriendo unidos, la coalición Podemos-IU obtuvo 62.138 votos.

Los terceros comicios del actual ciclo electoral refleja que la división electoral penaliza a la izquierda, como ya pasó en Aragón donde IU salvó muebles al conservar un escaño que perdió el partido morado, y se contrapone al buen desempeño que tuvo la coalición de unidad entre ambos partidos, sin Sumar, en Extremadura (que subió hasta los siete escaños y se aprovechó del desplome del PSOE)

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Aparte, el escenario de fragmentación de candidaturas también sobrevuela sobre Andalucía, las próximas elecciones en el horizonte, al dibujarse por ahora hasta tres listas alternativas al PSOE: la coalición 'Por Andalucía', que impulsan IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Adelante Andalucía y Podemos junto a Alianza Verde.