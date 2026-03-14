Vicente Vallés: "Si un político dice que la amnistía es inconstitucional y luego la decreta, ¿hay que alabar ambas posiciones?"

De origen humilde y acérrimo seguidor del Atlético de Madrid, Vicente Vallés, acude a la cita de Un café en las alturas para hablar de política, periodismo y literatura. Su pasión por los servicios de inteligencia y la geopolítica internacional le ha llevado a escribir La caza del ejecutor, su segunda novela de espionaje (en 2022 publicó Operación Kazan).

Vicente Vallés lleva tres décadas dedicado al periodismo y es uno de los rostros más conocidos de los informativos en televisión. Considerado por muchos ‘azote’ del Gobierno, Vallés asume con naturalidad las etiquetas y defiende que las críticas al Ejecutivo "forman parte de la democracia": "No conozco a ningún periodista con un cierto recorrido al que no le hayan puesto una etiqueta en España. Conozco a muchos periodistas y medios que pasan por tener la etiqueta de ser más bien favorables al Gobierno, que realizan críticas al Gobierno, de una manera más o menos habitual, porque eso es parte de la democracia".

Y, al hilo de esta reflexión, se hace una pregunta: "si alguien escucha a un dirigente político decir que un político no debe nunca indultar a un político, y luego decreta el indulto a un político, ¿cuándo se es crítico? ¿cuando se critica que diga una cosa o cuando se critica que diga la contraria? Si un político dice que la amnistía es inconstitucional y luego decreta una amnistía, ¿en qué momento se puede hacer una crítica?, ¿o hay que alabar ambas posiciones?, ¿hay que ir variando de posición en función de cómo varía la posición de un dirigente político para que no te etiqueten como contrario a ese dirigente político? Las etiquetas son inevitables".

Vicente Vallés vincula la diversidad de opiniones a la esencia democrática: "Sin información plural no hay democracia, y en países como China, Rusia, Cuba o Corea del Norte, los medios, controlados todos por el poder, cuentan las noticias de la misma manera porque no hay pluralidad; lo que distingue a una autocracia de una democracia -prosigue- es precisamente que en las democracias hay medios que explican las noticias con su propio criterio informativo, y a partir de ahí cada ciudadano tiene el derecho a informarse a través del medio que le satisface más".

Frente a quienes tienden a expedir etiquetas de antisanchismo, el periodista recuerda que "el año 2012 Mariano Rajoy ganó las elecciones con una amplia mayoría y que su programa se fundamentó en prometer una bajada de impuestos; la primera decisión que tomó el Gobierno recién formado de Rajoy fue subir los impuestos. El día que se produce esa noticia de la subida de impuestos, ¿no tienes que recordar que justo días antes de las elecciones había prometido bajarlos porque entonces eres muy crítico?".

"No considero que eso es hacer una crítica porque ponemos en contexto las noticias cuando un dirigente político toma una decisión que es exactamente la contraria que había prometido adoptar; eso no es hacer una crítica, es contar la noticia", concluye.

'La caza del ejecutor'

De la política y el periodismo la conversación, junto a Un café en las alturas, fluye hacia una mirada geopolítica internacional con su nueva novela, La caza del ejecutor, como pretexto. Se trata de una obra en la que Vicente Vallés hace confluir su pasión por las novelas de espionaje y su amplio conocimiento de los servicios de inteligencia y la política internacional con mayúsculas.

"La caza del ejecutor es la historia de un pequeño grupo de espías de al menos dos o tres países que colaboran para dar caza a alguien que sospechan que pertenece a los servicios rusos y que va por el mundo haciendo desaparecer a otros rusos que son considerados traidores por su país", explica. Y lo vincula a la propia realidad: "es algo que está basado en hechos que se están produciendo desde hace muchos años de una manera habitual porque muchos ciudadanos rusos que han sido espías, empresarios, políticos o periodistas han muerto en extrañas circunstancias tanto en Rusia como fuera de Rusia".

La novela mezcla el thriller puro de espías con "un cierto relato más informativo sobre cómo está el mundo en este tiempo, profundizando en las relaciones entre las grandes potencias: Estados Unidos, Europa, China y Rusia".

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La conversación, partiendo de algunos pasajes de la novela, deriva en un interesante análisis periodístico de Vicente Vallés, como especialista, sobre las claves que marcan el rumbo del nuevo orden mundial hacia el que la Humanidad camina en la actualidad.