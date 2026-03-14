Violencia Política
El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión estando con su hijo
El individuo que perpetró el ataque lo hizo lanzándole un cristal, el cual ha publicado en sus redes el candidato político
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado una agresión sufrida este sábado por la mañana, jornada de reflexión, mientras se encontraba con su hijo, de tres años, junto a la caseta electoral situada en el centro de Valladolid.
"Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado", ha escrito Llamas en su cuenta de X sobre una imagen del presunto agresor poco después de los hechos.
Llamas, coordinador general de Podemos en Castilla y León, ha publicado también dos fotografías del fragmento de cristal con el que ha sido agredido, por lo que ha interpuesto una denuncia en la Comisaría de Cuerpo Nacional de Policía situada en el barrio de Las Delicias.
El suceso ha ocurrido sobre las 11 horas cuando Llamas, junto a su hijo de tres años, abría con una llave la puerta de la caseta electoral para recoger algunas pertenencias suyas, momento en el que escuchó un ruido de cristal roto y a una persona que le increpó y cuya imagen ha publicado en la red social X.
Al parecer, según fuentes de Podemos, el cristal era uno de los restos de la ventana de la caseta que fue rota durante los primeros días de campaña y que hasta ayer mismo, final de campaña, cubría un cartón.
Tanto el candidato como su hijo no han sufrido daños personales al margen del susto, según las mismas fuentes.
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