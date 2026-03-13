Violencia sexual
La jueza archivará la segunda denuncia contra Errejón por agresión sexual porque la víctima no se ha ratificado
El mismo abogado que le acusa por el caso de Elisa Mouliaá presentó denuncia de una "actriz de reconocida notoriedad"
La titular de la plaza número 12 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, Carolina Garcia, se verá obligada a archivar la segunda denuncia presentada contra el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por delitos de agresión sexual tras constatar que la víctima, una "actriz de reconocida notoriedad" de la que nunca se ha desvelado su identidad, no ha cumplimentado con el trámite de ratificación que exige la ley
Fuentes de la acusación señalan a EL PERIÓDICO que, en todo caso, se trata de algo provisional y en el despacho que preside el abogado Alfredo Arrién --el mismo que representa la acusación particular contra el exdiputado por parte de Elisa Mouliaá, también por un delito de violencia sexual-- tratan de que la causa pueda seguir adelante.
La denuncia se presentó directamente ante la justicia por hechos que habrían tenido lugar en octubre de 2021, como en el caso de la actriz. El político entabló relación con la a través de la red Instagram, y la presunta agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban como en la vivienda del ex dirigente de Más Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007