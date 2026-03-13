Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por la gestión de unos bonos de la Diputación cuando la presidía Mazón

Agentes de la Policía Nacional han detenido estae viernes al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos consumo de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se está procediendo a un registro en la sede de Facpyme en Alicante. Agentes de la Policia Nacional permanecen en el interior de la sede realizando un registro.

Las oficinas se encuentran en la primera planta de la CEV y, según han confirmado fuentes próximas al caso, los efectivos están recogiendo la información y documentación de la Federación de Comercios y Pymes de la provincia de Alicante.

Baño tenía previsto la presentación de un programa de turismo esta mañana, acto al que no se ha presentado. Desde la Cámara han confirmado que el presidente ha cancelado toda su agenda, sin dar más detalles.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio de la pequeña y media empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), que preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Al frente de la Corporación provincial en esa etapa se encontraba Carlos Mazón, impulsor de este programa y expresidente valenciano, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez.

Entidades colaboradoras

El programa de los bono comercio, en el que en tres años (de 2022 a 2024) se invirtieron 58 millones, responde a una iniciativa de la Diputación tras la pandemia que buscaba "potenciar las compras apoyando a los hogares y a los establecimientos adheridos promoviendo la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local». Además de "ayudar a fidelizar y captar nueva clientela, así como sensibilizar a los consumidores de la importancia de realizar su compra en el comercio de proximidad".

Así lo recoge el contrato tipo que suscribieron los ayuntamientos que se acogieron a estas ayudas con las entidades que se encargaron de ejecutarlas: Facpyme, a la que ahora se está investigando en relación a este tema, y la Cámara de Comercio, sobre la que no consta que de momento se estén practicando diligencias. Ambas están presididas por Baño.

La Diputación, que subvencionaba el 50 % del importe de los bonos adquiridos por el consumidor, hacía llegar la ayuda a las corporaciones locales que, a su vez, conveniaban con una entidad colaboradora su ejecución. Es decir, transferir las partidas económicas a los comercios adheridos, contratar la pasarela para la compra online de los bonos, publicitar las campañas... Conceptos por los que cada ayuntamiento, en función del volumen de la campaña, tenía que abonar una cantidad, uno de los aspectos sobre los que está centrada la investigación.

Mercantil de la federación

El 13 de julio de 2022, poco antes de ponerse en marcha el programa de los bono comercio, Facpyme constituyó la mercantil Nexo Retail Alicante S.L., de la que Baño es administrador único y la federación, su único socio. Como objeto figuran, entre otros, la organización de eventos y ferias comerciales, la actividad de apoyo a las empresas, servicios administrativos combinados y actividades auxiliares, campañas de publicidad y marketing, asesoramiento en gestión empresarial y optimización de recursos.

Noticias relacionadas

Sobre el papel, la sociedad se constituyó para gestionar las ayudas ante la imposibilidad de que una organización empresarial sin ánimo de lucro, como es Facpyme, pudiera asumir la ejecución de un programa que conlleva transacciones económicas.