Protesta
Las víctimas del accidente de Córdoba se manifestarán en las calles de Huelva el 20 de marzo
La Asociación hace un llamamiento “a la participación activa y solidaria de los onubenses” en una marcha “en memoria de las víctimas y por la seguridad ferroviaria”
Elías Luis Grao
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado este jueves una manifestación para el próximo día 20 de marzo a las 18:00 horas. En una nota de prensa, la plataforma apela a la ciudadanía a participar en ella con el objetivo de “rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas”.
La entidad también reitera su “firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”. “Las familias y afectados seguimos reclamando transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse”, destacan.
La salida de la manifestación será desde la Estación de tren de Huelva y finalizará en la céntrica Plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Además, desde el propio colectivo han querido señalar que la marcha “será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa” que señalan que no solo es suya “sino del resto de la sociedad”.
Bajo las premisas “Porque la memoria de las víctimas merece respeto. Porque la verdad es un derecho. Porque la seguridad no es negociable”, desde la asociación hace un llamamiento “a la participación activa y solidaria de los onubenses”. “Su apoyo es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras en la seguridad del transporte ferroviario”, finalizan.
El presidente de la plataforma, Mario Samper, recalca a este periódico que no quieren “nada político alrededor de esta manifestación”. “Es un homenaje en memoria de las víctimas y no queremos ni banderas, ni sindicatos, ni nada político”, subraya.
El Gobierno trabaja con "transparencia" y pide "no hacer conjeturas" sobre Adamuz
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha afirmado en las últimas horas que el Ejecutivo trabaja con “transparencia” para esclarecer el accidente ferroviario de Adamuz y depurar responsabilidades.
"Vamos a ir trabajando para llegar hasta el final, para averiguar la verdad, para depurar responsabilidades y llevar la investigación desde un ámbito objetivo, para eso tenemos la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que acaba de abrir esas cajas negras para intentar contarnos esos 15 segundos que fueron determinantes, y supimos que pese a que los maquinistas frenaron a tiempo y redujeron la velocidad, no pudo ser porque ya no había margen de espacio para evitar que colisionaran", ha manifestado.
Rico ha señalado que, aunque los maquinistas frenaron y redujeron la velocidad, no hubo espacio suficiente para evitar la colisión. También ha reiterado el apoyo del Gobierno a las víctimas, destacando el paquete de ayudas y la atención directa a las personas afectadas, incluso con técnicos que se desplazan a sus casas para facilitar los trámites.
