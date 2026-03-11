Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: "Quiere dar lecciones de despoblación quien la ha generado durante 40 años"

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) fue jugador y dirigente de balonmano, asesor laboral y en la última legislatura presidente de las Cortes de Castilla y León, puesto que le ha catapultado a la candidatura de Vox para la Presidencia de la Junta. Alejado de las estridencias de su antecesor, el defenestrado Juan García-Gallardo, defiende el legado de las políticas de Vox durante sus dos años de Gobierno en coalición y promete luchar contra la inmigración ilegal y las políticas verdes.

Pregunta: Es pareja de hecho (electoral) de Santiago Abascal.

Respuesta: Que nuestro presidente nacional esté tan involucrado en los problemas de Castilla y León y tan implicado en la campaña es un orgullo.

¿Los ciudadanos votan más a la marca que al candidato?

R: En nuestro caso, nos conocen y saben que votan unos principios y unos ideales que defendemos en todos los sitios. Nuestro planteamiento es trabajar en las comunidades de cara a un proyecto nacional y a un modelo de España que estamos perdiendo cada año.

Salta a primera línea política cuando se convierte en presidente de las Cortes, merced al pacto de PP y Vox. ¿Cómo recuerda esa etapa?

Fue un honor que mi partido me eligiera como primera persona que presidía una gran institución de una comunidad autónoma en un primer pacto de Gobierno que también fue muy complicado. Los comienzos fueron difíciles. Muchos procuradores socialistas ni me saludaron en la toma de posesión.

Sin embargo, al acabar la legislatura sí le han dado la mano.

He intentado mantener buena relación con todo el mundo en mi labor institucional y la observancia del reglamento. He intentado ser el presidente de todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León y estoy satisfecho de ello.

¿Y cómo vivió la ruptura?

Fue una decisión difícil que nuestro partido tomó por los reiterados incumplimientos del Partido Popular. Por orden de Feijóo, Mañueco decide romper ese acuerdo con Vox y pactar con Pedro Sánchez ese incremento de menores y de ilegales en Castilla y León. El otro día dijo que tenemos los mismos que teníamos antes, una de las muchas mentiras que dijo en el debate. Tras la ruptura se firmó nuestra defunción pero nos encontramos con un partido fuerte y con un previsible buen respaldo de los votantes en Castilla y León.

¿Cómo valora la acción de Gobierno de las tres consejerías que tenían ?

Fíjese si la valoro muy positivamente que muchos de los logros que el señor Mañueco ahora se pone a sus espaldas se consiguieron con las tres consejerías de Vox. Habla mucho de la defensa del campo y la quiere envolver en unos logros que, todos ellos, son anteriores a 2024 , iniciados por la Consejería de Agricultura y Ganadería de Vox: las ayudas a la sequía del 2023, el plan de balsas, la mejora de las infraestructuras de los regadíos que llevaban 35 años paradas, el incremento de los seguros agrarios o los anticipos de la PAC. Desde que nos salimos del Gobierno el PP lo único que ha hecho ha sido firmar el acuerdo de Mercosur. Se lo puede preguntar a los agricultores y ganaderos con los que hemos estado en la calle manifestándonos. Ellos, el PP, por supuesto, no han aparecido.

¿También defiende la gestión del polémico Veganzones?

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo tuvo cierta polémica en determinados casos, sobre todo en una circunstancia que fue muy aplaudida también por parte de muchos votantes del Partido Popular y con unos datos de empleo y de descenso del paro durante esos dos primeros años, que ahí sí, nos colocó entre las tres mejores comunidades de España, no como dice Mañueco ahora. Y en cuanto a la Consejería de Turismo, se sacó adelante la Ley de Patrimonio Cultural, aparte de potenciar el turismo rural y volver a ponerlo en lo más alto de los ránkings españoles. Estamos muy satisfechos de la labor que hicimos en tan poco tiempo con nuestras consejerías.

Muchos logros que el PP se pone a sus espaldas son de las consejerías de la época de Vox

Ahora, las propuestas. ¿Por qué están radicalmente en contra de las políticas verdes?

Porque creemos que son uno de los grandes problemas de un sector tan importante, en el que nos vamos a volcar si ganamos las elecciones, que es el de la agricultura y la ganadería. No es lo que yo diga, es que hay que salir a la calle y hablar con los agricultores y ganaderos para que sepamos por dónde tienen que ir las diferencias políticas. Y revitalizar la industria, que también sufre esas políticas verdes. Tenemos un montón de zonas, en León y se puede incluir Zamora, que han sufrido un deterioro empresarial importantísimo, marcado por las políticas verdes de las que Mañueco y Martínez no quieren que se hable. Pero tenemos que hablar de Bruselas, porque más del 80% de las leyes que influyen en las políticas de Castilla y León vienen de allí.

También están en contra de la inmigración.

Estamos en absoluto desacuerdo con las políticas de puertas abiertas de tantos años y que también pactan estos dos partidos en Bruselas. La Junta puede ejercer sus competencias, acceder a convenios con los países de origen de los menores no acompañados para que vuelvan y se reinserten allí. Esta competencia autonómica se ha ejercido la Comunidad Valenciana dentro del acuerdo de presupuestos de Vox y el Partido Popular, igual que en políticas verdes y otras. Hemos propuesto que se hagan las pruebas a menores para ver si de verdad son menores o no. El PP se niega a hacerlo aquí, cuando en Aragón, por ejemplo, se ha visto que el 90% de los que decían que eran menores no lo son.

Pero resulta que ganamos población gracias de los extranjeros. ¿No es un contrasentido?

Lo que hay que hacer es potenciar las políticas de familia, que nuestros jóvenes se puedan quedar en Castilla y León para que puedan crear una familia, un hogar, para que se puedan quedar en sus pueblos, en Zamora o en zonas de León que son muy dispersas y en las que hay problemas. Y tener unos salarios dignos para los trabajadores en sectores como puede ser la agricultura y la ganadería. La inmigración masiva no es una solución, porque no se puede acceder a la vivienda y hay colapso en la sanidad porque no podemos atender a un montón de gente que viene de fuera si no mejoramos todos esos servicios públicos.

La Junta puede enviar a los menores a sus países de origen con unos convenios

¿Sus recetas contra la despoblación?

Quien no está para dar lecciones de lo que hay que hacer con la despoblación es quien la ha generado y ha estado gobernando 40 años esta comunidad . El PP, junto con el Partido Socialista a nivel nacional, ha conseguido que Castilla y León sea una de las comunidades en la que esa despoblación y ese abandono es más latente. Provincias como Zamora, Palencia, León o Ávila en algunos casos están acusando esas políticas. No se pueden seguir perdiendo 1.700 jóvenes al año, servicios públicos, vaciando nuestros pueblos... Lo que hay que hacer es ayudar a esos jóvenes, a esas familias, a esos agricultores y ganaderos no poniéndoles trabas para que puedan seguir con sus explotaciones, porque al final se están viendo obligados a que los padres les digan a sus hijos que no sigan en Castilla y León porque no van a tener futuro con explotaciones ganaderas y agrarias. Es una de las claves. Y hemos de poner por delante las ayudas públicas y la vivienda para los españoles primero. No puede ser que tengamos españoles que tienen problemas para quedarse en su tierra porque no tienen medios y estemos regalando el dinero a la gente que viene de fuera cuando tenemos necesidades dentro, de los nuestros. Ayudas a la natalidad y a las políticas de familia y esa es la base de todo.

Pide ayudas públicas y a la vez propone bajar impuestos. ¿Es compatible?

Por supuesto que sí, pero hay que evitar el despilfarro político, el dinero que tiramos por muchos sitios. Estamos tirando el dinero en un montón de cosas. Cada menor no acompañado nos cuesta 3.000 euros al mes. Más que lo que cuesta la residencia de un discapacitado, 2.300 euros. Hay infinidad de gastos de cooperación internacional a Honduras, Mali, Senegal. Leer ese listado tiene que ser ofensivo para las personas que están teniendo problemas en Castilla y León.

Usted era contrario al Estado autonómico. Tras ser presidente de las Cortes. ¿Es un arrepentido o más ferviente partidario?

Conociéndolo desde dentro, me reafirmo con mayor contundencia. El Estado autonómico se creó a gusto de los políticos, que están encantados con este tema, no para beneficio de los ciudadanos . Estamos en contra, pero siempre respetamos la ley y respetamos la Constitución. Estamos en las instituciones para cambiar las cosas, pero siempre dentro de la ley y el orden, no como hacen los separatistas u otro tipo de políticos.

Cualquiera que oiga a Mañueco hablar de sanidad piensa que todo va bien, y no es verdad

¿Cómo resolvemos la sanidad?

Cualquiera que escuche a Mañueco piensa que todo va bien. Nosotros llevamos mucho tiempo escuchando a la calle. Pero a Mañueco no le oigo hablar de los 33 centros de salud que se han cerrado el año pasado. Ni de las 1.300 vacantes de médicos de Atención Primaria que no se cubren. No se cubren porque no hay médicos, pero no hay médicos en Castilla y León porque a lo mejor las condiciones que pone la Consejería de Sanidad para que esas plazas sean atractivas o para que los médicos vengan a Castilla y León no son las adecuadas. No se puede echar siempre la culpa al otro: cuando las cosas van bien son logros de Mañueco, pero cuando van mal son culpa de otros. Proponemos una renacionalización de los servicios sanitarios porque se está viendo que en todas las competencias en las que han metido las manos las comunidades autónomas hay problemas.

Caza, toros, tradiciones. ¿Son unos nostálgicos?

Las costumbres y las tradiciones son la base de Zamora. Son sectores que han dado prosperidad a Castilla y León y a España muchísimos años y no podemos pretender quitarlas del medio sin más.